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Из-за ночных обстрелов Петровский район Донецка и два села в Новоазовском районе остались без света

18.03.2017 10:34
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Из-за ночных обстрелов Петровский район Донецка и два села в Новоазовском районе остались без света

Часть Петровского района оккупированного Донецка и два населенных пункта в Новоазовском районе обесточены вследствие ночных обстрелов, пишут сепаратистские интернет-издания.

Так называемый "глава" "администрации" Петровского района Максим Жуковский заявил: "Ночью очень сильно стреляли. Примерно в 22:30 в результате обстрелов были обесточены 22 подстанции. Без света остались жители поселка Трудовские, и еще часть одного нашего микрорайона".

"Глава" Саханской "сельской администрации" Игорь Подгорный сообщил: "В результате ночных обстрелов в селах Коминтерново и Заиченко нет света. Помимо этого, в селе Заиченко по улице Мира, 10 поврежден дом".

Также подчеркивается, что коммунальщики уже приступили к ремонту, а данных "о пострадавших среди мирных жителей не поступало".


Фото: news.bigmir.net/

Теги: Донецк, Донбасс, война, Новоазовский район, обстрелы
 
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