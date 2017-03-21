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Порошенко продает свою фабрику в Мариуполе за 65 млн гривен

21.03.2017 19:58
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Порошенко продает свою фабрику в Мариуполе за 65 млн гривен

Корпорация "Рошен" выставила на продажу Мариупольскую кондитерскую фабрику, которая входит в состав корпорации.

Данное решение было принято на собрании акционеров. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу "Рошен".

Как отметили в пресс-службе кондитерской корпорации, решение о продаже Мариупольской фабрики действительно принято. На продажу выставят как фабрику, так и земельный участок. Всего за имущество планируют выручить около 65 миллионов гривен. Сейчас идет процедура ликвидации предприятия, которая началась еще в 2015 году.



Фото: www.dialog.ua

Теги: Донбасс, Мариуполь, продажа, фабрика, Рош-га-Шана
 
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