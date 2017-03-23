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Поліцейські перекрили всі дороги до окупованих територій
В представництві Національної поліції заявили, що правоохоронці перекрили всі дороги по лінії розмежування, які сполучають з так званими республіками «ЛНР» та «ДНР», інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
В прес-службі Нацполіції зазначили, що мова йде про всі шляхи від Станиці Луганської до міста Маріуполь. Також поліцейські взяли під контроль автошляхи за межами основних транспортних коридорів, що сполучають з контрольно-пропускними пунктами для в’їзду та виїзду. Такі дії пов’язані з метою перевірки вантажів, які транспортуються на окуповані території. Загалом створено шість міжвідомчих мобільних груп, в яких задіяні представники різних правоохоронних структур. Зокрема до роботи залучено співробітників Національної поліції, Державної фіскальної служби та Національної гвардії. Представництво Нацполіції заявило, що передбачено, що сформовані групи будуть працювтаи 24 години на добу.
Нагадаємо, що президентське розпорядження, на основі якого і було перекрито дороги на Донбасі, було підписано Петром Порошенком минулого тижня. В Європейському Союзі розкритикували таке рішення президента України, заявивши, що блокада не сприяє примиренню в разі пошуків політичних домовленостей.
Теги: Донбасс, полиция, оккупация, дороги, ДНР, ЛНР
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