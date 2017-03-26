Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

"Как были они грязью, так грязью и останутся" - Аброськин прокомментировал фото Захарченко и Мартынова среди почетных граждан Донецка

26.03.2017 11:31
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Как были они грязью, так грязью и останутся" - Аброськин прокомментировал фото Захарченко и Мартынова среди почетных граждан Донецка

Главарь боевиков «ДНР» Александр Захарченко в одном из местных сепаратистских изданий назван «почетным гражданином Донецка».

Данную публикацию высмеял глава ГУ Нацполиции Донецкой области Вячеслав Аброськин. На своей странице в facebook он написал: «Еще недавно этот «продавец курятины» мог видеть некоторых людей из этой страницы разве что на экране телевизора. Теперь же у нас он размещен на стендах «их разыскивает полиция», а в «супердержаве» с вместе таким же «деятелем» Мартыновым рупоры пропаганды именуют их «почетными гражданами Донецка».

Также, Аброськин добавил: «Бумага все стерпит, а вот лицами точно не вышли. Интеллекта не хватает. И как были они грязью, так грязью и останутся. Проходимцы с рынка. Фашисты во время оккупации тоже печатали что попало и где попало, но время все расставляет на свои места».


Фото: https://www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Теги: Донецк, Донбасс, Почетный караул, ДНР, Вячеслав Аброськин, Захарченко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх