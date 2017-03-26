"Как были они грязью, так грязью и останутся" - Аброськин прокомментировал фото Захарченко и Мартынова среди почетных граждан Донецка

26.03.2017 11:31

Главарь боевиков «ДНР» Александр Захарченко в одном из местных сепаратистских изданий назван «почетным гражданином Донецка».

Данную публикацию высмеял глава ГУ Нацполиции Донецкой области Вячеслав Аброськин. На своей странице в facebook он написал: «Еще недавно этот «продавец курятины» мог видеть некоторых людей из этой страницы разве что на экране телевизора. Теперь же у нас он размещен на стендах «их разыскивает полиция», а в «супердержаве» с вместе таким же «деятелем» Мартыновым рупоры пропаганды именуют их «почетными гражданами Донецка».

Также, Аброськин добавил: «Бумага все стерпит, а вот лицами точно не вышли. Интеллекта не хватает. И как были они грязью, так грязью и останутся. Проходимцы с рынка. Фашисты во время оккупации тоже печатали что попало и где попало, но время все расставляет на свои места».