В Донецке «полиция» внезапно опечатала популярный спортивный клуб

10.11.2018 14:22

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке внезапно закрылся популярный спортивный клуб.

Об этом сообщают дончане в социальных сетях, передает donpress.com.

Речь идет о клубе «Оплот», расположенном на Текстильщике.

«#Донецк, по непонятной причине опечатали спортивный клуб „Оплот“ на Текстильщике», — пишут участники обсуждений, прилагая соответствующее фото.

«Опечатано кировским РОДГУ МВД ДНР до принятия решения в соответствии с законом», — говорится в сообщениях.

При этом посетители клуба не знали о событии до последнего — они приезжали на тренировки и на месте узнавали, что учреждение уже не работает. Некоторые дончане обслуживание в клубе были недовольны.

«Давно пора! В прошлом году не было отопления и хамство от директора!!!» — пишут комментаторы.