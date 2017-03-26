Вблизи границы Украины замечены российские "Искандеры"

26.03.2017 18:46

По данным координатора группы «Стоп Террор» Семена Кабакаева, в Ростовской области замечено активное перемещение военной техники и «Искандеров» неподалеку от украинской границы.

Так, Кабакаев отмечает: «В Ростовской области замечены перемещения техники и Искандеров. Не стоит исключать того, что командование ВС РФ решило использовать данные учения как прикрытие для переброски техники и личного состава в районы, которые находятся вблизи украинской границы. И впоследствии, отправить технику и воинский контингент через неконтролируемые участки границы».