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Архив - Донецкая область

Вблизи границы Украины замечены российские "Искандеры"

26.03.2017 18:46
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Вблизи границы Украины замечены российские "Искандеры"

По данным координатора группы «Стоп Террор» Семена Кабакаева, в Ростовской области замечено активное перемещение военной техники и «Искандеров» неподалеку от украинской границы.

Так, Кабакаев отмечает: «В Ростовской области замечены перемещения техники и Искандеров. Не стоит исключать того, что командование ВС РФ решило использовать данные учения как прикрытие для переброски техники и личного состава в районы, которые находятся вблизи украинской границы. И впоследствии, отправить технику и воинский контингент через неконтролируемые участки границы».


Фото: https://ria.ru

Теги: Украина, Россия, Донбасс, граница, военная техника
 
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