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Росія формує біля кордону з Україною мотострілкову дивізію
Україна готує офіційний звіт для країн ОБСЄ за результатами інспекційної перевірки військових об’єктів РФ у Ростовській області. Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, пише unian.ua.
«Результати інспекції будуть доведені до держав-учасниць ОБСЄ у терміни, визначені Віденським документом 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки, тобто протягом 14 діб після завершення контрольного заходу.
Зокрема буде надано офіційний звіт про хід інспекції зазначеного району, який розповсюджуватиметься офіційною мережею ОБСЄ», - йдеться в повідомленні.
Найближчими днями відбудеться брифінг начальника Управління верифікації Генерального штабу ЗСУ з питань інспекційної діяльності України в рамках ОБСЄ та в умовах російської агресії, в ході якого буде поінформовано громадськість щодо проведення інспекції.
Як повідомляв УНІАН, 19 січня начальник російського національного центру із зменшення ядерної небезпеки Сергій Рижков заявив, що представники України провели інспекцію прикордонної території Ростовської області на предмет наявності там місць дислокації військових частин та підрозділів Збройних сил РФ. Інспекційна перевірка проходила з 16 по 19 січня.
Росія формує біля кордону з Україною мотострілкову дивізію, до складу якої входить понад 10 тисяч військових. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, пише ТСН.
Фото: www.unian.ua/
Теги: Украина, Россия, Донбасс, войска, граница
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