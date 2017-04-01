В зоне ранены 10 военных ВСУ

01.04.2017 12:35

Десять украинских военных ранены в зоне проведения антитеррористической операции за минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.



Ситуация в зоне проведения АТО осложнилась. За минувшие сутки боевики 94 раза обстреляли позиции ВСУ, используя преимущественно запрещенное тяжелое вооружение.



"За минувшие сутки ранены десять воинов сил АТО", - говорится в сообщении.