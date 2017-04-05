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Бои в Авдеевке: Тука поделился впечатляющими данными о потерях боевиков ДНР
Во время ожесточенных боев с украинскими силами АТО под Авдеевкой в конце января — начале февраля боевики так называемой "ДНР" потеряли более 400 людей. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Facebook заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туки.
"Утром получил сообщение. Долго колебался: стоит ли обнародовать? Потом решил: чего это я должен радоваться сам? Однако, скан сообщения выкладывать не буду, только содержание: "Доброе утро. Вчера общался с одним из "избранных" на той стороне. Человек озвучил, что в первые два месяца обострения в Авдеевке они понесли потери более 400! Контакт занимает высокий пост там. Не верить ему нет смысла. Они в шоке: "укры воевать научились!" — написал Тука.
Теги: Украина, Донбасс, ДНР, АТО, боевики, ВСУ
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