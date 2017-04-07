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Архив - Донецкая область

Мужчины до 55 лет из "ДНР" уже не могут выехать без справки из военкомата

07.04.2017 15:50
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Мужчины до 55 лет из "ДНР" уже не могут выехать без справки из военкомата

После однодневных военных сборов железнодорожников и бюджетников (мужчин от 18 до 55 лет), анонсированы многодневные принудительные "учения" в окопах, пишет debaltsevo.com.

 Далее мобилизация может коснуться работников других предприятий, пока это вопрос времени. Но бежать из оккупированной территории ОРДО, спасаясь от принуждения воевать против своих сограждан, уже поздно. Ни в Россию, ни в Украину мужчин без особой справки военкомата оккупанты уже не выпускают. 


Фото: https://dan-news.info

Теги: Донбасс, выездка, сборная, военкомат, республика, ДНР, справка
 
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