Мужчины до 55 лет из "ДНР" уже не могут выехать без справки из военкомата

07.04.2017 15:50

После однодневных военных сборов железнодорожников и бюджетников (мужчин от 18 до 55 лет), анонсированы многодневные принудительные "учения" в окопах, пишет debaltsevo.com.

Далее мобилизация может коснуться работников других предприятий, пока это вопрос времени. Но бежать из оккупированной территории ОРДО, спасаясь от принуждения воевать против своих сограждан, уже поздно. Ни в Россию, ни в Украину мужчин без особой справки военкомата оккупанты уже не выпускают.