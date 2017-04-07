Главная / Новости / Донецкая область / Захарченко надеется на следующей неделе запустить Енакиевский металлургический завод
Последние новости раздела
- Захарченко надеется на следующей неделе запустить Енакиевский металлургический завод15:21
- Силовики сегодня должны быть готовы к возвращению Донбасса - Аваков15:09
- В оккупированном Донецке принудительно праздновали третью годовщину захвата облгосадминистрации (ФОТО)14:56
- В "армии ДНР" не могут организовать учет военной техники - много разукомплектованной и разворованной14:27
- В Селидово задержали мужчину, убившего своего гостя топором14:16
- "Метинвест" Ахметова разорвал трудовые отношения с работниками предприятий, находящихся в "ЛДНР"14:08
- Завтра в районе Мариуполя будут утилизировать непригодные боеприпасы13:59
- Блокпосты на линии разграничения - о пересечении рассказывают очевидцы13:35
- Мошенники похитили с банковской карты жителя Славянска больше 80 тысяч гривен13:26
- Один из основателей "ДНР" Пургин вдруг вспомнил о шушере, гастарбайтерах и пригрозил "выметанием мусора с улиц Донецка"13:08
Захарченко надеется на следующей неделе запустить Енакиевский металлургический завод
07.04.2017 15:21
Главарь «ДНР» Александр Захарченко заявил, что Енакиевский металлургический завод на следующей неделе должен получить партию сырья, что позволит запустить предприятие, сообщают сепаратистские СМИ.
Захарченко отметил: «Подписаны все необходимые договоренности. На следующей неделе должна прийти партия сырья, которая позволит запустить Енакиевский металлургический завод».
Также, он подчеркнул, что «все необходимое сделано» и добавил: «Самое главное, что мы сохранили предприятие».
Фото: https://twitter.com
Теги: Донбасс, Енакиево, металлургия, запас, Захарченко
Читайте также:
- Главного эколога Енакиевского метзавода застали с поличным
- Шлагбаум - строительству "отходного" завода поставили жители окрестностей Енакиева
- На металлургический завод доставили 74-тонную колонну
- К 2016 году аглофабрика в Енакиево будет построена
- Донецк ищет, куда "пристроить" старые троллейбусы
- Эротика енакиевца вызвала споры
- Захарченко надеется на следующей неделе запустить Енакиевский металлургический завод15:21
- Силовики сегодня должны быть готовы к возвращению Донбасса - Аваков15:09
- В оккупированном Донецке принудительно праздновали третью годовщину захвата облгосадминистрации (ФОТО)14:56
- В "армии ДНР" не могут организовать учет военной техники - много разукомплектованной и разворованной14:27
- В Селидово задержали мужчину, убившего своего гостя топором14:16
- "Метинвест" Ахметова разорвал трудовые отношения с работниками предприятий, находящихся в "ЛДНР"14:08
- Завтра в районе Мариуполя будут утилизировать непригодные боеприпасы13:59
- Блокпосты на линии разграничения - о пересечении рассказывают очевидцы13:35
- Мошенники похитили с банковской карты жителя Славянска больше 80 тысяч гривен13:26
- Один из основателей "ДНР" Пургин вдруг вспомнил о шушере, гастарбайтерах и пригрозил "выметанием мусора с улиц Донецка"13:08
- Захарченко надеется на следующей неделе запустить Енакиевский металлургический завод15:21
- Силовики сегодня должны быть готовы к возвращению Донбасса - Аваков15:09
- В оккупированном Донецке принудительно праздновали третью годовщину захвата облгосадминистрации (ФОТО)14:56
- Химатаки нужно прекратить - Евросоюз поддержал США в ситуации с Сирией14:38
- В "армии ДНР" не могут организовать учет военной техники - много разукомплектованной и разворованной14:27
- В Селидово задержали мужчину, убившего своего гостя топором14:16
- "Метинвест" Ахметова разорвал трудовые отношения с работниками предприятий, находящихся в "ЛДНР"14:08
- Завтра в районе Мариуполя будут утилизировать непригодные боеприпасы13:59
- Ракетные удары по Сирии: Кремль обвинил США в агрессии и сделал громкое заявление13:46
- Блокпосты на линии разграничения - о пересечении рассказывают очевидцы13:35
- "Ощущение униженности, изуродованных дорог и изуродованного здравого смысла" - блогер о поездке из "ДНР" в Украину10:06
- Страстная неделя: почему еще не поздно начать поститься21:20
- Зов природы: Умолкните, пушки! Гуси летят…08:35
- Инсульты сегодня помолодели - как избежать страшной болезни12:01
- Самые популярные мифы и правда о вашем пищеварении22:00
- Какие продукты приводят к преждевременному старению12:05
- 5 особенностей боли в животе, которые говорят, что это серьезно09:35
- Как в ЛНР итальянского фашиста выдавали за итальянского инвестора09:45
- Мариупольцы веселятся: В День Смеха проезд в городском транспорте стал самым дорогим в стране08:32
- Леся Литвинова: О маленькой женщине по имени Вера07:42
- На выезде из зоны АТО особенно сильно бросается в глаза разница между Украиной и "русским миром" - мнение
- В оккупированном Донецке встречают высокопоставленного российского гостя
- В Гидрометцентре дали неожиданный прогноз погоды до конца весны
- В оккупированном Донецке что-то происходит: оцеплен центр города, автоматчики и вой сирен
- Захарченко обвинил ВСУ в обстрелах и спрогнозировал активизацию боевых действий на Пасху
- Наличия у жителей оккупированного Донбасса паспортов "ЛДНР" может стать причиной проверки их на сепаратизм
- По ВПЛ нанесли жёсткие удары, но сделали и «подарки»
- "Очередной пиар дебила" - в сети бурно отреагировали на фото "мэра" оккупированной Горловки на "военных сборах ДНР"
- Провал сепаратизма в оккупированном Донбассе: боевики признали большие проблемы с "личным составом" и решили сделать из пенсионеров пушечное мясо
- В Украину снова идет похолодание и дождь - прогноз погоды на неделю