Захарченко надеется на следующей неделе запустить Енакиевский металлургический завод

07.04.2017 15:21

Главарь «ДНР» Александр Захарченко заявил, что Енакиевский металлургический завод на следующей неделе должен получить партию сырья, что позволит запустить предприятие, сообщают сепаратистские СМИ.

Захарченко отметил: «Подписаны все необходимые договоренности. На следующей неделе должна прийти партия сырья, которая позволит запустить Енакиевский металлургический завод».

Также, он подчеркнул, что «все необходимое сделано» и добавил: «Самое главное, что мы сохранили предприятие».