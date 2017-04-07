Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Захарченко надеется на следующей неделе запустить Енакиевский металлургический завод

07.04.2017 15:21
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Захарченко надеется на следующей неделе запустить Енакиевский металлургический завод

Главарь «ДНР» Александр Захарченко заявил, что Енакиевский металлургический завод на следующей неделе должен получить партию сырья, что позволит запустить предприятие, сообщают сепаратистские СМИ.

Захарченко отметил: «Подписаны все необходимые договоренности. На следующей неделе должна прийти партия сырья, которая позволит запустить Енакиевский металлургический завод».

Также, он подчеркнул, что «все необходимое сделано» и добавил: «Самое главное, что мы сохранили предприятие».


Фото: https://twitter.com

Теги: Донбасс, Енакиево, металлургия, запас, Захарченко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх