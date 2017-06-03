Тымчук рассказал, как в «ДНР» готовятся к запланированным на осень «выборам»

03.06.2017 10:50

Главари «ДНР» продолжают подготовку к «выборам» на оккупированной территории, которые, согласно озвученных российскими кураторами планов, планируют провести осенью 2017 года. Об этом сообщает военный эксперт Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

«С участием российских кураторов из ФСБ РФ, «ЦИК ДНР» осуществляет изучение кандидатур из числа боевиков-иностранцев, воюющих в составе «1-го АК ДНР». Данных боевиков планируется использовать в качестве т.н. «иностранных наблюдателей». В первую очередь внимание уделяется боевикам, которые имеют паспорта стран ЕС», — написал Тымчук.

Напомним, Тымчук прокомментировал предложение посла Германии о выборах на Донбассе до вывода войск РФ.

Источник: farwater.net