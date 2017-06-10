Главная / Новости / Донецкая область / Через пункт пропуска в районе Новоазовска, боевики вывозят в Россию пшеницу и подсолнух
Последние новости раздела
- ДНР накрывает экологическая катастрофа08:50
- Жители Славянска возмущены технологией установки тренажерных площадок08:30
- НАЦКОМІСІЯ СХВАЛИЛА ПІДВИЩЕННЯ ТАРИФІВ НА ВОДУ ДЛЯ ДОНЕЧЧИНИ07:30
- Оперативная смекалка помогла мариупольской полиции найти грабителя в диване (ФОТО)20:38
- Жителям «ДНР» начнут выдавать ваучеры16:12
- Екстрений з’їзд пропагандистів Кремля в Донецьк: з’явилися подробиці15:15
- В ОБСЕ рассказали, как оккупанты вывозят с Донбасса в РФ грузовики с пшеницей и подсолнечником14:55
- АВДЕЕВКА НА ПОРОГЕ ГУМАНИТАРНОЙ КАТАСТРОФЫ12:20
- «Национализация» предприятий: жители «ДНР» готовят неожиданный ответ12:10
- Стало известно, какие гумконвои гоняют в Украину «благотворительные фонды». ВИДЕО11:56
Через пункт пропуска в районе Новоазовска, боевики вывозят в Россию пшеницу и подсолнух
10.06.2017 09:12
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ, боевики "ДНР" вывозят грузовиками пшеницу и подсолнух на территорию России.
"Миссия осуществляла мониторинг в приграничном районе, который не контролируется правительством. В пункте пропуска вблизи г. Новоазовск (101 км к юго-востоку от Донецка) за 15 минут наблюдения члены патруля СММ видели 24 грузовика с прицепами, наполненными пшеницей и семенами подсолнуха, в очереди на выезд из Украины", - говорится в сообщении.
Один из водителей рассказал наблюдателям, что им приходится ожидать около 24 часов, чтобы пересечь границу.
Источник: mariupol.tv
Теги: Донбасс, Новоазовск, пшеница, боевики, пункт пропуска
Читайте также:
- В рядах защитников "русского мира" отмечается низкий боевой дух и злоупотребление наркотиками
- Боевики «ДНР» выселили жителей Саханки на улицы Новоазовска при попустительстве ОБСЕ
- Боевики под Мариуполем отказываются идти на «передок»
- Боевики угрожали уничтожить Новоазовский комбикормовый завод
- В Новоазовском районе пропадают люди, а в Луганске и Стаханове ловят "шпионов",- Тымчук
- Пьяные морпехи " армии ДНР" убили офицера - своего командира
- ДНР накрывает экологическая катастрофа08:50
- Жители Славянска возмущены технологией установки тренажерных площадок08:30
- НАЦКОМІСІЯ СХВАЛИЛА ПІДВИЩЕННЯ ТАРИФІВ НА ВОДУ ДЛЯ ДОНЕЧЧИНИ07:30
- Оперативная смекалка помогла мариупольской полиции найти грабителя в диване (ФОТО)20:38
- Жителям «ДНР» начнут выдавать ваучеры16:12
- Екстрений з’їзд пропагандистів Кремля в Донецьк: з’явилися подробиці15:15
- В ОБСЕ рассказали, как оккупанты вывозят с Донбасса в РФ грузовики с пшеницей и подсолнечником14:55
- АВДЕЕВКА НА ПОРОГЕ ГУМАНИТАРНОЙ КАТАСТРОФЫ12:20
- «Национализация» предприятий: жители «ДНР» готовят неожиданный ответ12:10
- Стало известно, какие гумконвои гоняют в Украину «благотворительные фонды». ВИДЕО11:56
- ДНР накрывает экологическая катастрофа08:50
- Жители Славянска возмущены технологией установки тренажерных площадок08:30
- Украинские граждане, работающие за пределами страны и переводящие в страну заработанное, повышают уровень экономики08:10
- Набирає чинності закон про нові дозвільні процедури у будівництві07:54
- НАЦКОМІСІЯ СХВАЛИЛА ПІДВИЩЕННЯ ТАРИФІВ НА ВОДУ ДЛЯ ДОНЕЧЧИНИ07:30
- В Раде рассказали о крупнейшем инвесторе Украины (видео)22:12
- Застрял в лифте — остался без телефона: появилась новая схема развода21:48
- Падение вертолета в Черном море: есть жертвы21:35
- Китайский спецназ переоделся в российскую форму и учился у староверов выживать в тайге21:25
- Тест: что скрывает ваше подсознание21:05
- Тест: что скрывает ваше подсознание21:05
- Чому небезпечні сирі яйця?20:57
- Ядовитая пища: как не подхватить ботулизм?20:27
- Удивительно! Как молитва меняет кровь20:03
- Обійми з котами дуже небезпечні09:55
- Профилактика депрессии: 10 советов09:48
- Чим небезпечна крижана вода?09:10
- Із липня за лікування зубів українці платитимуть більше08:45
- Ці морепродукти покращують роботу мозку08:22
- Ресторанный этикет: правила, которые все нарушают07:58
- Первый признак старения организма и начала болезней
- Жителям «ДНР» начнут выдавать ваучеры
- У разі відкритого вторгнення Росії в України є два шляхи – Тимчук
- Стрелков об итогах трех лет войны на Донбассе: “Вспомните Путина 14-го года – горный орел! Сейчас он обгаженный полудохлый голубь в подворотне при помойке”
- Боевики обстреливают Мариуполь. Жители прячутся в подвалах
- "Знаешь, что, Вова? У меня есть для тебя плохие новости. Для тебя лично", - российский финансист Слава Рабинович прямо обратился к Путину, рассказав о том, как закончится жизнь "международного террориста"
- Спецназ сил АТО уничтожил опорный пункт "ДНР" на Светлодарской дуге
- «Национализация» предприятий: жители «ДНР» готовят неожиданный ответ
- Нужен только приказ: Бутусов о наступлении на Донбассе
- В Донецке исчезла мобильная связь