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В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ ЧЕТЫРЕХ СЛУЧАЕВ БОТУЛИЗМА ТРОЕ ЗАКОНЧИЛИСЬ ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ
За последние два года в области заболели ботулизмом четверо человек. Трое из них скончались, причем один умер уже в этом году. Все эти люди употребляли в пищу вяленую рыбу домашнего приготовления. Рыба была выловлена во внутренних водоемах на территории области. Поэтому эпидемиологи склонны к версии, что водоемы и ставки заражены палочкой ботулизма. Об этом сообщила нашему изданию Татьяна Чайка – заведующая отделом государственного учреждения «Донецкий областной лабораторный центр министерства охраны здоровья Украины».
Ботулизм – острое, токсическое и смертельное заболевание, которое развивается из-за попадания в организм бактерии ботулизма. Причем, разрушается зараза только в специальных автоклавах при температуре +120 градусов. Основными источниками палочки ботулизма, являются продукты питания – домашние консервированные грибы, колбасы, рыба, немытые овощи, фрукты.
Ботулотоксин является одним из сильнейших ядов, сила которого в 375 000 раз превышает яд гремучей змеи. Именно поэтому, при несвоевременной и неквалифицированной медицинской помощи, человек подвержен смертельному исходу. Источником ботулизма также могут быть различные моллюски, птицы, рыба.
В почву инфекция также может попадать из умершего животного, которое являлось его носителем, при разложении. Потенциально опасные продукты питания, которые могут содержать палочку ботулизма и продукт ее жизнедеятельности: грибы консервированные, овощи и фрукты консервированные, консервы мясные и рыбные, колбасы особенно копченые и вяленые, соленая, копченая и вяленая рыба. Интересным фактом является то, что палочка ботулизма выделяет большое количество газа, которое выражается в виде вздутия банок после их закатывания, но при этом запах и вид продукта не меняется.
Признаки отравления при ботулизме развиваются стремительно. Инкубационный период составляет от 2-6 часов, и редко нескольких дней, после чего проявляются первые признаки заражения ботулизмом – боль в животе, понос (3-5 раз в день), повышение температуры тела до 37-37,6 °С, рвота. Появляется туман в глазах, косоглазие, трудность в фокусировке, двоение в глазах, расширенные зрачки, нарушение речи, изменение голоса, или полное его отсутствие, общая слабость, нарушение глотания, сухость в ротовой полости, язык ограничен в движении, тахикардия, одышка, повышение артериального давления; вздутие живота, запор (появляется после нескольких приступов диареи), бледность кожи, проблемы с мочеиспусканием.
Положение усугубляется отсутствием в Украине сыворотки, которая способна нейтрализовать яд в организме. Поэтому эпидемиологи советуют отказаться от консервированных продуктов, грибов, рыбы и колбас.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, болезнь, Донецкая область, ботулизм
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