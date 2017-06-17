Командир терористів в Донбасі наказав розстріляти підлеглих - ГУР

17.06.2017 19:30

У з'єднаннях і частинах російсько-окупаційних військ зросла кількість випадків застосування командним складом надмірних покарань підлеглих та цивільних осіб, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України, пише dt.ua.

Так, командир підрозділу 3 окремої мотострілецької бригади (Горлівка) 1 АК ЗС РФ віддав наказ на відкриття вогню по військовослужбовцях, які побили офіцера та відмовились виконувати накази до отримання всієї заборгованості по грошовому забезпеченню. Внаслідок виконання цього наказу п'ятеро "бунтівників" загинули, ще двоє отримали поранення.

Тим часом у 7 окремій мотострілецькій бригаді (Брянка) 2 АК особовому складу підрозділу, в якому стався випадок дезертирства, не виплачують чергову місячну зарплату, мотивуючи відшкодуванням витрат на пошук дезертира.



