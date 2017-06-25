ГЛАВВРАЧ СЛАВЯНСКОГО НАРКОДИСПАНСЕРА СУДИТСЯ С ЖЕБРИВСКИМ ИЗ-ЗА МЕДРЕФОРМЫ

25.06.2017 18:50

Сотрудники Славянского наркологического диспансера опасаются лишиться рабочих мест в ходе реализации в Донецкой области медицинской реформы. Накануне председатель Донецкой облгосадминистрации (ДонОГА) Павел Жебривский постановил присоединить диспансер в Славянске к краматорскому медучреждению.

Сейчас специалисты пенсионного возраста опасаются быть отправленными на постоянный отпуск, некоторые бояться лишиться шести коек реанимационного отделения и, как следствие, увеличения смертности.

«В распоряжении, которое подписал Жебривский, и в комментариях к этому распоряжению от департамента охраны здоровья написано о том, что реанимации у нас не будет. То есть эту реанимацию заберут и будут организовывать 12 коек в Краматорске. Я не считаю это целесообразным. Это просто увеличит смертность и потерю времени оказания помощи», – говорит председательница профкома Славянского наркодиспансера Галина Галагольцева.

Директор департамента охраны здоровья ДонОГА Юрий Узун указывает, что на заработную плату медицинским сотрудникам не хватает 238 миллионов гривен. Он утверждает, что разговаривал о процедуре проведения медицинской реформы с и.о. министра здравоохранения Юльяной Супрун, которая сказала закрывать медучреждения.

«Она мне говорит: "В МОЗ денег нет. Оптимизируйте свои системы". Прямым текстом – закрывайте учреждения.

Как заявил Узун в комментарии «Общественному телевидению Донбасса», славянский диспансер, в том числе реанимационное отделение, закрывать не будут. Однако чиновник подтвердил проведение кадровых изменений.

Распоряжение Жебривского в судебном порядке хочет отменить главный врач славянского наркодиспансера Павел Ляпин. Он уверен в наличии коррупционных схем при отводе подконтрольного ему медучреждения под руководство краматорскому диспансеру.

Источник: novosti.dn.ua