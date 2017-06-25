Выпускной на Донетчине: стало известно о сюрпризе

25.06.2017 12:30

Правоохранители Донетчины приложили максимум усилий для того, чтобы праздник для местных выпускников стал незабываемым.

Как отмечает на своей странице в Facebook глава нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин, благодаря усилиям правоохранителей в ходе выпускных вечеров, которые проходят в регионе и по всей стране в этот время, серьезных происшествий не было.

«Больше всего меня радует то, что наши юные выпускники, которые являются будущим нашей страны, видят в полицейских не только правоохранителей, но таких же, как и они обычных людей, которым доверяют», — написал он.

Также глава региональной нацполиции отметил разительную разницу между современными полицейскими и правоохранителями времен его детства, когда, как утверждает сам Аброськин, от участковых пытались держаться подальше.

«Еще поздравляю всех с Днем молодежи! Наши молодые люди — лучшие, они верят, мечтают и уверены, что изменить мир и победить зло в их силах. И мы им в этом поможем», — добавил он.

Источник: politeka.net