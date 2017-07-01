Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

СБУ задержала информатора «ДНР»

01.07.2017 07:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
СБУ задержала информатора «ДНР»

Оперативники Службы безопасности Украины на контрольном пункте въезда-выезда «Майорское» задержали жителя временно оккупированной Горловки, входившего в состав информаторской сети одного из незаконных вооруженных формирований «ДНР».

Как сообщает в пятницу пресс-центр СБ Украины, задержали злоумышленника при попытке пересечь линию соприкосновения со стороны временно оккупированной территории. Он передавал боевикам данные о местах размещения личного состава и техники ВСУ в районе проведения антитеррористической операции.

«Как установили сотрудники СБ Украины, информацию пособник террористов получал во время периодических поездок на подконтрольную Украины территорию для решения вопросов по возобновлению выдачи пенсии его отцу. Продолжаются следственные действия», — говорится в информации.

Источник: Интерфакс-Украина



Теги: Донбасс, СБУ, ДНР, информатор
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх