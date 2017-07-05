- С 1 августа мариупольцы будут платить по 6 гривен за проезд в грязных старых маршрутках22:28
- Геращенко: 39 пленных объявили "преступниками"22:10
- "Путинские войска могут организовать новый "котел" для ВСУ", - генерал украинской армии сделал тревожное заявление по Донбассу и предупредил об опасности21:24
- Командир пристыдил военные навыки боевиков на Донбассе20:36
- С завтрашнего дня мариупольцы смогут ездить в Харьков полноценным поездом20:10
- Письмо «оттуда»: «На наших глазах умерла бабушка, которую четыре часа не пропускали таможенники «ДНР»18:26
- В дни проведения фестиваля мариупольцы не смогут попасть на пляж16:40
- Бойцы ВСУ меняют тактику под Авдеевкой и наносят сокрушительный удар: артиллерия с пяти разных точек полностью "ровняет" позиции "ДНР" - кремлевские террористы считают потери. ВИДЕО16:11
- Донбасские «замесы» и «крючки смерти» Влада Волошина13:38
- Бандформирования "ДНР" держат наготове шесть 122-мм самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика": ОБСЕ13:16
С 1 августа мариупольцы будут платить по 6 гривен за проезд в грязных старых маршрутках
С августа мариупольцы станут платить 6 гривен за поездку в маршрутках с грязными салонами, дырявыми сидениями и хамовитыми водителями. Б этом на свое странице в Фейсбуке пишет волонтер Татьяна Бондар.
«В Мариуполе (Донецкая обл.) остался месяц до повышения стоимости проезда в коммунальном транспорте и в маршрутках частных перевозчиков до 5 и 6 грн соответственно. Второй этап повышения тарифов на пассажирские перевозки запланирован на 1 августа. Данное решение было принято на заседании исполкома еще весной 2017 года. С того же времени частные перевозчики обязались устранить все неисправности подвижного состава, чтобы оправдать повышение тарифа.
По словам и. о. заместителя директора Департамента транспорта и связи Мариуполя Никиты Бирюкова, в марте было проверено 388 единиц подвижного состава как ТТУ, так и «маршрутчиков». После проверки было устранено 116 замечаний, из которых 104 – технические неисправности.
«В июне было проверено 325 единиц транспорта, выявлено 118 недостатков. В настоящее время 63 единицы находятся на капитальном ремонте, отстранены от работы 22 автобуса частных перевозчиков», – рассказал Бирюков.
Несмотря на оптимистичную статистику департамента, у мариупольцев иная точка зрения. Жители недовольны культурой обслуживания, состоянием салонов маршруток.
Жители Мариуполя и общественники убеждены – салоны автобусов как были грязными, с протертыми полами, дырками в стенах и потолке, так и остались. Немалое возмущение вызывают гонки на проспектах и нерегулярный график движения.
«Даже 5 грн платить за такие услуги в маршрутках много. Сколько сидений грязных, засаленных, порванных, полы прогнившие, резина лысая до металлокорда, водители продолжают курить во время рейса и разговаривать по телефону, спидометры, наверное, у 90% не работают, тормоза скрипят, амортизаторы разбиты. А это все нарушение безопасности перевозок, при этом транспортное средство нельзя эксплуатировать», – сказал один из представителей народного контроля в общественном транспорте.
К сожалению, при весенней и летней проверках транспорта частных перевозчиков не обошлось без инцидентов. Как рассказал депутат городского совета Дмитрий Забавин, одно время по Мариуполю курсировала маршрутка, состояние которой приводило пассажиров в ужас.
После проверки это транспортное средство несколько раз снимали с рейса и отправляли на ремонт. Только после привлечения полиции этого удалось достичь.
Привлекать полицию во время общественных проверок доводилось не один раз. Во время июньского рейда водитель отказывался понимать, почему его не выпускают в рейс.
«Водитель просто не мог понять, почему его не выпускают на линию с технически неисправным авто и в шлепанцах! По закону водители должны выглядеть опрятно, а не как дачники. И по правилам ПДД управлять транспортным средством в шлепанцах запрещено. Водители ТТУ выглядят намного аккуратнее и не пререкаются», – поделился один из представителей народного контроля.
Советом общественных организаций Мариуполя была разработана Концепция с 15 требованиями к перевозчикам, она была направлена в городской совет. Дмитрий Забавин отметил, что частично ее требования выполняются, но вопрос повышения проезда в маршрутках до 6 грн при нынешней ситуации тупиковый.
«Ключевым моментом при поднятии тарифа было обязательство перевозчиков оборудовать автобусы GPS-навигацией до 1 августа. Сегодня нет даже этого. Очень много людей обращаются с жалобами на переполненные маршрутки и невозможность уехать. Между тем, согласно расчетам перевозчиков, поданным при утверждении тарифа, в автобусах за полрейса проезжает 15-20 пассажиров. Но это же неправда. На заседании исполкома 19 июля я буду ставить вопрос о том, что 6 гривен в маршрутке фактически не за что платить», – подчеркнул депутат, - сообщает волонтер.
Теги: Донбасс, Мариуполь, проезд, маршрутки
- В Мариуполе подорожал проезд
- В Мариуполе прикрыли лазейки для повышения трифов на проезд
- В Мариуполе самый дорогой проезд в общественном транспорте
- В Мариуполе кондуктор высадила из маршрутки ребенка, у которого не хватало мелочи на проезд
- Мариупольского школьника-льготника отказались бесплатно везти в маршрутке
- Мариупольцы веселятся: В День Смеха проезд в городском транспорте стал самым дорогим в стране
- С 1 августа мариупольцы будут платить по 6 гривен за проезд в грязных старых маршрутках22:28
- Геращенко: 39 пленных объявили "преступниками"22:10
- "Путинские войска могут организовать новый "котел" для ВСУ", - генерал украинской армии сделал тревожное заявление по Донбассу и предупредил об опасности21:24
- Командир пристыдил военные навыки боевиков на Донбассе20:36
- С завтрашнего дня мариупольцы смогут ездить в Харьков полноценным поездом20:10
- Письмо «оттуда»: «На наших глазах умерла бабушка, которую четыре часа не пропускали таможенники «ДНР»18:26
- В дни проведения фестиваля мариупольцы не смогут попасть на пляж16:40
- Бойцы ВСУ меняют тактику под Авдеевкой и наносят сокрушительный удар: артиллерия с пяти разных точек полностью "ровняет" позиции "ДНР" - кремлевские террористы считают потери. ВИДЕО16:11
- Острая нехватка денег: террористы "ЛНР" совершили вооруженное нападение на бронеавтомобиль с деньгами своего же полка14:31
- Украинские воины ликвидировали треть разведывательного подразделения боевиков14:05
- С 1 августа мариупольцы будут платить по 6 гривен за проезд в грязных старых маршрутках22:28
- Геращенко: 39 пленных объявили "преступниками"22:10
- Обережно! Найлегші способи втратити квартиру21:50
- "Путинские войска могут организовать новый "котел" для ВСУ", - генерал украинской армии сделал тревожное заявление по Донбассу и предупредил об опасности21:24
- Судьба солдата, упавшего под ноги Порошенко во время инагурации сложилась трагически. ВИДЕО20:58
- Командир пристыдил военные навыки боевиков на Донбассе20:36
- С завтрашнего дня мариупольцы смогут ездить в Харьков полноценным поездом20:10
- СМИ узнали о способах обхода санкций по Крыму международными туркомпаниями19:41
- ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ ДО 63 ЛЕТ В УКРАИНЕ ПРОДЛЕВАТЬ НЕ БУДУТ19:14
- Путин знает все по Украине: генерал озвучил тревожную новость18:49
- Обережно! Найлегші способи втратити квартиру21:50
- В здоровом теле – лишь нужные гормоны 17:30
- Не уезжайте! В России вы не нужны… 17:04
- День розіп’ятого мальчіка14:57
- Донбасские «замесы» и «крючки смерти» Влада Волошина13:38
- Как малый бизнес Луганщины развивается несмотря ни на что. ВИДЕО11:13
- Чтобы рыбалка была удачной! Народные приметы о рыбалке09:24
- Чи існує сепаратизм на Донбасі08:34
- Порядок назначения пенсий переселенцам в случае изменения места регистрации. ВИДЕО22:15
- Как покупаются дипломы, машины и жилье в «ЛНР»21:10
- "Такого не было лет 20!" - жители Донецка рассказали о новой беде, захлестнувшей оккупированный город
- Автоматчики перекрыли одну из центральных улиц Донецка - соцсети сообщают о новом ЧП в "ДНР"
- Захарченко и Пушилин уже готовы "забыть" о блокаде Украины: главари "ДНР" сделали Киеву новое бизнес-предложение
- В центре Донецка прогремел мощный взрыв. Жители не могут дозвониться друг другу: оккупанты глушат мобильную связь
- Во время "русской весны" целью Путина и террористов были не Донецк и Луганск, а другой город – генерал-лейтенант Юрий Аллеров
- Скоро в зоне АТО бойцы ВСУ будут применять против террористов уникальное оружие американского производства: боец АТО назвал это оружие и все его плюсы
- Почему седина является признаком крепкого здоровья?
- Американцы, канадцы и австралийцы едут воевать в Украину против террористов: боец АТО сделал сенсационное заявление
- "Теракт" в Донецке: Басурин и депутаты "ДНР" вопят о диверсии и угрожают кровавыми провокациями
- Американский дипломат раскрыл «донбасские» планы Трампа