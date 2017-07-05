С 1 августа мариупольцы будут платить по 6 гривен за проезд в грязных старых маршрутках

05.07.2017 22:28

С августа мариупольцы станут платить 6 гривен за поездку в маршрутках с грязными салонами, дырявыми сидениями и хамовитыми водителями. Б этом на свое странице в Фейсбуке пишет волонтер Татьяна Бондар.

«В Мариуполе (Донецкая обл.) остался месяц до повышения стоимости проезда в коммунальном транспорте и в маршрутках частных перевозчиков до 5 и 6 грн соответственно. Второй этап повышения тарифов на пассажирские перевозки запланирован на 1 августа. Данное решение было принято на заседании исполкома еще весной 2017 года. С того же времени частные перевозчики обязались устранить все неисправности подвижного состава, чтобы оправдать повышение тарифа.

По словам и. о. заместителя директора Департамента транспорта и связи Мариуполя Никиты Бирюкова, в марте было проверено 388 единиц подвижного состава как ТТУ, так и «маршрутчиков». После проверки было устранено 116 замечаний, из которых 104 – технические неисправности.

«В июне было проверено 325 единиц транспорта, выявлено 118 недостатков. В настоящее время 63 единицы находятся на капитальном ремонте, отстранены от работы 22 автобуса частных перевозчиков», – рассказал Бирюков.

Несмотря на оптимистичную статистику департамента, у мариупольцев иная точка зрения. Жители недовольны культурой обслуживания, состоянием салонов маршруток.

Жители Мариуполя и общественники убеждены – салоны автобусов как были грязными, с протертыми полами, дырками в стенах и потолке, так и остались. Немалое возмущение вызывают гонки на проспектах и нерегулярный график движения.

«Даже 5 грн платить за такие услуги в маршрутках много. Сколько сидений грязных, засаленных, порванных, полы прогнившие, резина лысая до металлокорда, водители продолжают курить во время рейса и разговаривать по телефону, спидометры, наверное, у 90% не работают, тормоза скрипят, амортизаторы разбиты. А это все нарушение безопасности перевозок, при этом транспортное средство нельзя эксплуатировать», – сказал один из представителей народного контроля в общественном транспорте.

К сожалению, при весенней и летней проверках транспорта частных перевозчиков не обошлось без инцидентов. Как рассказал депутат городского совета Дмитрий Забавин, одно время по Мариуполю курсировала маршрутка, состояние которой приводило пассажиров в ужас.

После проверки это транспортное средство несколько раз снимали с рейса и отправляли на ремонт. Только после привлечения полиции этого удалось достичь.

Привлекать полицию во время общественных проверок доводилось не один раз. Во время июньского рейда водитель отказывался понимать, почему его не выпускают в рейс.

«Водитель просто не мог понять, почему его не выпускают на линию с технически неисправным авто и в шлепанцах! По закону водители должны выглядеть опрятно, а не как дачники. И по правилам ПДД управлять транспортным средством в шлепанцах запрещено. Водители ТТУ выглядят намного аккуратнее и не пререкаются», – поделился один из представителей народного контроля.

Советом общественных организаций Мариуполя была разработана Концепция с 15 требованиями к перевозчикам, она была направлена в городской совет. Дмитрий Забавин отметил, что частично ее требования выполняются, но вопрос повышения проезда в маршрутках до 6 грн при нынешней ситуации тупиковый.

«Ключевым моментом при поднятии тарифа было обязательство перевозчиков оборудовать автобусы GPS-навигацией до 1 августа. Сегодня нет даже этого. Очень много людей обращаются с жалобами на переполненные маршрутки и невозможность уехать. Между тем, согласно расчетам перевозчиков, поданным при утверждении тарифа, в автобусах за полрейса проезжает 15-20 пассажиров. Но это же неправда. На заседании исполкома 19 июля я буду ставить вопрос о том, что 6 гривен в маршрутке фактически не за что платить», – подчеркнул депутат, - сообщает волонтер.