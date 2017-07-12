Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

У Путина дали "зеленый свет" на вывоз угля из Донбасса в Россию: оккупанты уже нагло украли из Украины тонны антрацита на сумму в $13 млн

12.07.2017 19:21
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
У Путина дали "зеленый свет" на вывоз угля из Донбасса в Россию: оккупанты уже нагло украли из Украины тонны антрацита на сумму в $13 млн

Власти России официально признали "законным" вывоз украинского угля в РФ с предприятий, которые находятся на временно оккупированной части Донбасса. Таможенные органы Российской Федерации признали завоз антрацита с захваченных шахт на временно оккупированном востоке Украины.

Об этом свидетельствует статистика на сайте Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы РФ. Известно, что в мае 2017 года в Ростовскую область РФ из Украины поступило 58,652 тыс. тонн антрацита стоимостью $3,14 млн, в январе - мае – 236,568 тыс. тонн стоимостью $13,044 млн.

Разумеется, что оккупанты не обращались в Минэнергоугля Украины за согласованием лицензий на экспорт антрацита в 2017 году.

Источник dialog.ua



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, Донецкая область, Антрацит, оккупанты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх