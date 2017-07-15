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Архив - Донецкая область

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ВИДІЛИВ ДВА МІЛЬЙОНИ НА ОЗЕЛЕНЕННЯ КОСТЯНТИНІВКИ

15.07.2017 10:34
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ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ВИДІЛИВ ДВА МІЛЬЙОНИ НА ОЗЕЛЕНЕННЯ КОСТЯНТИНІВКИ

На озеленення трьох парків Костянтинівки обласний департамент екологіі виділив понад два мільйони гривень.

Міська дирекція парків, скверів та кінотеатрів подала у департамент екологіі проект озеленення територій міського парку культури та дозвілля, парку металургів та скверу “Театральний”. У парках планується висадити молоді дерева, обладнати красиві і сучасні зелені куточки, а також креативні зони відпочинку.

"Відбулися торги, виявлено переможця. Підрядник, який виконуватиме роботи – підприємець з Бахмута. За законодавчої процедури, протягом п’яти днів буде проходити перевірка документів. Орієнтовно в понеділок, якщо з документами все буде в порядку, ми оголосимо виконавця робіт. Вимога до переможця — подальший догляд за саджанцями, поки вони не приживуться", – розповіла “ДоТеБе” про проект Інна Ягмурова директор міського об’єднання парків, скверів і кінотеатрів.

Роботи з озелення планують почати в серпні поточного року.



Теги: Донбасс, Константиновка, экология, озеленение
 
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