На Донбасі бойовики почали активну фазу наступу – волонтери

20.07.2017 15:47

Так звана «армія ДНР» і російські війська вночі пішли в наступ на позиції українських Збройних сил у Красногорівці і Мар'янці. Про це повідомляють в Facebook волонтери благодійного фонду «Повернись живим», інформує replyua.net.



«Це була пекельна ніч, такий ми не пам'ятаємо з 2014-2015 років», - повідомили військові, до яких ми змогли додзвонитися сьогодні вранці. Говорити з ними важко, а їм ще важче повідомляти і розуміти загибель своїх побратимів », - йдеться в повідомленні.

За офіційними даними, протягом останніх двох днів (станом на сьогоднішній ранок) ЗСУзазнали втрат - 6 загиблих, 7 поранених, але точна кількість поки уточнюється, зазначили волонтери.



Крім того, за даними волонтерів масовану атаку ворога сьогодні довелося стримувати захисникам Красногоровки і Мар'янки, де вночі по наших позиціях і цивільним терористи відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню «Град», ствольної артилерії калібром 152 мм. «Під цим неймовірно потужним обстрілом, і прикриттям з 4 танків так звана армія ДНР і російські війська пішли в наступ. І не пішки, а на БТРах і БМП», - сказано в повідомленні. Крім того, на Луганщині ворог в черговий раз під прикриттям щільного вогню з мінометів пішов в наступ невеликими групами диверсантів.