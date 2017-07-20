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На Донбасі бойовики почали активну фазу наступу – волонтери
Так звана «армія ДНР» і російські війська вночі пішли в наступ на позиції українських Збройних сил у Красногорівці і Мар'янці. Про це повідомляють в Facebook волонтери благодійного фонду «Повернись живим», інформує replyua.net.
«Це була пекельна ніч, такий ми не пам'ятаємо з 2014-2015 років», - повідомили військові, до яких ми змогли додзвонитися сьогодні вранці. Говорити з ними важко, а їм ще важче повідомляти і розуміти загибель своїх побратимів », - йдеться в повідомленні.
За офіційними даними, протягом останніх двох днів (станом на сьогоднішній ранок) ЗСУзазнали втрат - 6 загиблих, 7 поранених, але точна кількість поки уточнюється, зазначили волонтери.
Крім того, за даними волонтерів масовану атаку ворога сьогодні довелося стримувати захисникам Красногоровки і Мар'янки, де вночі по наших позиціях і цивільним терористи відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню «Град», ствольної артилерії калібром 152 мм. «Під цим неймовірно потужним обстрілом, і прикриттям з 4 танків так звана армія ДНР і російські війська пішли в наступ. І не пішки, а на БТРах і БМП», - сказано в повідомленні. Крім того, на Луганщині ворог в черговий раз під прикриттям щільного вогню з мінометів пішов в наступ невеликими групами диверсантів.
Теги: Донбасс, война, АТО, боевики
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