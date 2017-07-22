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Архив - Донецкая область

В Доброполье вскоре появится новый спорткомплекс

22.07.2017 12:10
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В Доброполье вскоре появится новый спорткомплекс

Городскими властями Доброполья продолжается планомерное осуществление мероприятий по созданию равноценных условий для занятий физкультурой и спортом всех жителей города, независимо от района их проживания. Вскоре здесь появится новый спортивный объект.

В июне в коммунальную собственность территориальной громады г. Доброполье было передано нежилое здание «Школа рабочей молодежи», которое находится в районе ОШ №1 и нуждается в капитальном ремонте.

В планах городских властей - сделать здесь небольшой спортивный комплекс с тренажерным и фитнес-залами, а также другими услугами для спортивного развития.

Источник: ddk.dn.ua



Теги: Донбасс, спорт, Доброполье, тренажер
 
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