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В БАХМУТЕ ПРОШЕЛ «БОЙ» С БУМАЖКАМИ
23.07.2017 10:33
В первый день акции «Чистый город» общественники творческой студии «Простор идей «Майстерня» очистили от рекламных объявлений остановки и столбы.
К сожалению, хорошую идею поддержало не много жителей города, всего пришло 11 человек. Но о начатом деле горожане отзываются положительно. Организаторы акции отчитались о первом дне боя с бумажками: собрано 12 мусорных пакетов рекламных объявлений; убрано 2.5 остановки и 2 столба; пришло на акцию 11 человек; воды использовано 25 литров.
Завершение трудового десанта участники отметили поеданием вкусного арбуза. В следующую субботу очистка города будет продолжена.
Источник: zi.dn.ua
Теги: Донбасс, реклама, акция, Бахмут
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