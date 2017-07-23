В БАХМУТЕ ПРОШЕЛ «БОЙ» С БУМАЖКАМИ

23.07.2017 10:33

В первый день акции «Чистый город» общественники творческой студии «Простор идей «Майстерня» очистили от рекламных объявлений остановки и столбы.

К сожалению, хорошую идею поддержало не много жителей города, всего пришло 11 человек. Но о начатом деле горожане отзываются положительно. Организаторы акции отчитались о первом дне боя с бумажками: собрано 12 мусорных пакетов рекламных объявлений; убрано 2.5 остановки и 2 столба; пришло на акцию 11 человек; воды использовано 25 литров.



Завершение трудового десанта участники отметили поеданием вкусного арбуза. В следующую субботу очистка города будет продолжена.

Источник: zi.dn.ua