Донетчина страдает от обезвоживания

26.07.2017 16:48

Сотни тысяч жителей Донецкой области по обе стороны линии разграничения стали заложниками боевых действий, которые разрушают и без того далеко не идеальную систему водоснабжения.

Под ударом в очередной раз оказалась Донецкая фильтровальная станция, которая была обесточена в результате обстрелов 22 июля около 19:20. Боевики (ДФС находится на подконтрольной им территории) традиционно обвинили во всём ВСУ.

В свою очередь, украинская сторона Совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе (СЦКК) уверена, что этот фейковый обстрел - ни что иное, как инсинуация с целью дискредитации украинской власти и ВСУ. Мол, ранее во время выяснения группой экспертов объёма ремонтно-восстановительных работ на повреждённых магистральных водоводах от насосной станции Юго-Донбасского водовода к ДФС вблизи населённого пункта Васильевка, боевики устроили взрыв заранее скрытого боеприпаса с целью имитирования обстрела со стороны ВСУ. И в этот раз устроили нечто подобное.

ДФС, которая обеспечивает водой почти 600 тысяч человек по обе стороны линии разграничения (Авдеевка, часть Донецка и Ясиноватой, населённые пункты поменьше), не первый раз становится объектом спекуляций со стороны оккупантов, цинично игнорирующих интересы гражданского населения по обе стороны от линии соприкосновения.

Лишь 25 июля удалось запустить ДФС в работу. Вода до потребителей, понятно, добралась ещё позже…

В июне из-за всё тех же боевых действий то и дело останавливалась работа насосной станции первого подъёма Южнодонбассого водопровода, в результате чего без централизованного водоснабжения остались 72 населённых пункта (388 тыс. человек) в 5 районах области (Покровский, Селидовский, Волновахский, Добропольский, Марьинский) и пгт Александровка.

Периодически «засуха» - в кранах жителей севера региона. Достаётся и югу, включая Мариуполь.

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил недавно, что ВСЕ водоводы на линии соприкосновения на Донбассе имеют повреждения. Он напомнил, что СММ ОБСЕ идентифицировала место большого прорыва на Южнодонбасском водоводе. Однако устранить его не удаётся из-за отсутствия гарантий прекращения огня.

По информации КП «Вода Донбасса», фото повреждения на ЮДВ, которое сейчас распространяется в Интернете и СМИ, сделано в районе Авдеевской промзоны (Ясиноватская развязка, дорога на Покровск - бывший Красноармейск). Изображённая течь, вероятно, возникла во время боевых действий в январе-феврале 2017 года. Именно тогда была повреждена одна ветка Южнодонбасского водопровода. Место повреждения точно не установили, но было принято решение перекрыть данную ветку...

Критическая ситуация и в районе насосной станции в Васильевке (Ясиноватский район, Донецкая обл.). «Если стороны не отведут вооружение и не прекратят обстрелы, то повреждение и остановка станции - вопрос времени», - пояснил Хуг, напомнив, что эта станция качает воду и подает её на пять фильтровальных станций на неконтролируемой и подконтрольной Украине территории.

Ранее глава делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине Алан Эшлиманн предложил создать «зоны безопасности» вокруг ряда объектов инфраструктуры водоснабжения Донбасса. По его словам, единственный способ избежать экологической катастрофы в регионе - это обеспечить безопасное функционирование насосных станций и целостность трубопроводов.

«Помимо прочего, на Донецкой и Верхнекальмиусской фильтровальных станциях есть огромные запасы хлорида, используемые для очистки воды. Они находятся в специальных цилиндрах. В случае прямого попадания при обстрелах цилиндры могут взорваться, хлорид попадёт в воздух, и образуется токсичное облако, которое может выпасть в виде осадков где угодно - в зависимости от направления ветра. И поскольку всё это происходит на густонаселённой территории, пострадать могут сотни тысяч человек», - пояснял Эшлиманн.

Но главари террористов «ДНР» ответили на это предложение отказом.

Губернатор Донетчины Павел Жебривский уверяет, что решение проблем водоснабжения - одна из главных задач областной власти. По его словам, ОГА совместно с международными донорами и органами местного самоуправления разрабатывает несколько проектов по оптимизации водоснабжения для южных районов региона.

«Мы планируем частично расчистить Старокрымское водохранилище и построить станцию умягчения воды. Это позволит значительно улучшить водоснабжение Мариуполя. В дальнейшем, конечно, необходимо строить канал из Днепра. Это позволит обеспечить качественной водой Мариуполь, Волноваху, Мангушский и Никольский районы, а также некоторые районы Запорожской области. Такой амбициозный проект требует огромного финансирования и значительных затрат времени, однако после его выполнения юг области не будет испытывать проблем с водой», - заявил Жебривский.

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Вадим Черныш признал, что в Донецкой области «уровень примесей в воде очень высокий и качественной питьевой воды в регионе нет в принципе».

Ольга НИКОЛАЕВА.