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Побросали оружие и трусливо сбежали с поля боя: силы АТО мощно отбили наступление ДРГ террористов "ЛНР" в районе Бахмутской трассы - у боевиков потери
Луганские террористы устроили атаку на ВСУ утром, около 07:40 28 июля они в составе ДРГ открыли огонь из гранатометов по силам АТО возле Новотошковского. Через 5 минут после открытия огня ВСУ заметили, что в их сторону движется группа террористов-диверсантов, общей численностью в 10 человек, сообщает "Диалог.UA".
Бойцы АТО открыли огонь на поражение. Пресс-секретарь Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко заявил, что под огнем украинских военнослужащих боевики отступили уже через 15 минут. На поле боя оккупанты бросили ручной противотанковый гранатомет, пулемет и радиостанцию. У боевиков есть "200-е" и один "300-й".
У сил АТО двое раненых военнослужащих. В районе Бахмутской трассы боевики успели провести до конца минувших суток две вооруженные провокации против наших защитников продолжительностью до 15 минут каждая.
Теги: Донбасс, ЛНР, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
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