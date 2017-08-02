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Боевики «ДНР» проводят в Донецке перегруппировку сил
Продолжается переброска (перегруппировка и усиление) войск противника в прифронтовых районах зоны АТО. Об этом пишет 62.ua с ссылкой на сообщение координатора группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчука на своей странице в Фейсбуке.
В Донецке севернее террикона шахты Челюскинцев вдоль улицы Углегорской оккупанты продолжают перебрасывать на Жилплощадку и асфальтно-бетонный завод усиление - фиксировалось не менее 6-и армейских грузовиков (включая на прицепе – 1 единицу 120-мм миномёта и 1 единицу ЗУ-23-2) и не менее 30 чел в кузовах;
Южнее Второй площадки восточнее улицы Альпинистов в лесном массиве и частном секторе фиксировалось сразу несколько групп боевиков по 15-20 чел. в каждой, прочёсывающих местность в сторону линии разграничения. Вполне возможно, оккупанты под видом «фильтрационных» мероприятий и «борьбы с украинскими ДРГ» проводят рекогносцировку и развёртывание передовых подразделений своей тактической группы, которая займёт (уплотнит) позиции от Лозового до Второй площадки на северо-восток от недостроенного участка Донецкой кольцевой дороги (ранее в данном районе группа ИС фиксировала замаскированные огневые позиции и передвигающуюся бронетехнику оккупантов).
Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, АТО, боевики, Тымчук, оккупанты
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