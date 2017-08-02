Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» проводят в Донецке перегруппировку сил

02.08.2017 13:28
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики «ДНР» проводят в Донецке перегруппировку сил

Продолжается переброска (перегруппировка и усиление) войск противника в прифронтовых районах зоны АТО. Об этом пишет 62.ua с ссылкой на сообщение координатора группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчука на своей странице в Фейсбуке.

В Донецке севернее террикона шахты Челюскинцев вдоль улицы Углегорской оккупанты продолжают перебрасывать на Жилплощадку и асфальтно-бетонный завод усиление - фиксировалось не менее 6-и армейских грузовиков (включая на прицепе – 1 единицу 120-мм миномёта и 1 единицу ЗУ-23-2) и не менее 30 чел в кузовах;

Южнее Второй площадки восточнее улицы Альпинистов в лесном массиве и частном секторе фиксировалось сразу несколько групп боевиков по 15-20 чел. в каждой, прочёсывающих местность в сторону линии разграничения. Вполне возможно, оккупанты под видом «фильтрационных» мероприятий и «борьбы с украинскими ДРГ» проводят рекогносцировку и развёртывание передовых подразделений своей тактической группы, которая займёт (уплотнит) позиции от Лозового до Второй площадки на северо-восток от недостроенного участка Донецкой кольцевой дороги (ранее в данном районе группа ИС фиксировала замаскированные огневые позиции и передвигающуюся бронетехнику оккупантов).



Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, АТО, боевики, Тымчук, оккупанты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх