Вражеская БМП, которая готовилась к штурму сил АТО, взлетела на воздух - двое боевиков "ДНР" уничтожены, трое были ранены во время взрыва - ГУР

08.08.2017 14:39

Благодаря халатности оккупантов на Донбассе перевернулась и загорелась боевая машина пехоты, в которой погибло двое участников незаконных бандформирований "ДНР". Пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины обнародовала данные о потерях террористов "ДНР" на Донбассе.

По данным разведки, БМП противника загорелась и взорвалась во время выдвижения на передовую позицию для осуществления обстрелов сил АТО из-за того, что водитель-механик одного из подразделений 3-й отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1-го армейского корпуса (Донецк) ВС РФ не справился с управлением. "В результате детонации боеприпасов два военнослужащих погибли, еще три получили тяжелые ранения", - добавили в ГУР.