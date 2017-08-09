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Угрозы Захарченко о планах обострения войны на Донбассе, которое боевики "ДНР" попытались скрыть
09.08.2017 07:29
Главарь террористов "ДНР" анонсировал обострение на фронте, постаравшись заранее обвинить украинскую в армию попытке эскалации насилия на Донбассе.
Об этом главарь "ДНР" заявил перед журналистами во время посещения Горловки. Захарченко сообщил, подразделения ВСУ якобы наносят удары по террористам на линии фронта, заявив о тяжелой и напряженной обстановке на передовой.
При этом пропагандисты Захарченко из так называемого "министерства информации" "ДНР" обрезали кусок видео, на котором Захарченко анонсирует обострение военной обстановки в ближайшее время.
Теги: Донбасс, война, ДНР, АТО, боевики, ВСУ, Захарченко
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