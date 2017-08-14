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КАБМИН ХОЧЕТ ОТМЕНИТЬ ХЛОРИРОВАНИЕ ВОДЫ НА ДОНБАССЕ
По мнению Геннадия Зубко, «Вода Донбасса» должна оставить в прошлом очищение воды хлоркой. Использование мембранного метода очистки воды на Донбассе – вот на что обращает внимание Кабмин.
Как сообщает министр на своей странице в Facebook, в НТУУ "КПИ им. И.Сикорского" было проведено совещание, на котором поднимались вопросы о водоснабжении, уменьшении критических зон на Донбассе. По его словам правительству было предложено несколько проектов по мембранному методу очистки воды. Кроме этого, на совещании рассматривали варианты установки байпасов там, где совершаются обстрелы, проводился поиск альтернативных источников воды (опреснение воды из Азовского моря, увеличение наполнения водой Северского Донца).
Как говорит министр, очищение воды хлоркой – это устаревшая модель. КП «Вода Донбасса» должна использовать более современный, мембранный метод очистки. Так очищать воду должны на Луганщине и Донетчине.
Ранее мы писали о масштабном проекте по водоснабжению Донбасса.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, вода, хлорирование, отмена, Вода Донбасса, Кабмин
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