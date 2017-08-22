Главная / Новости / Донецкая область / "ДНР" объявила торговую блокаду России: в "республику" запретили ввоз российских свиней
Последние новости раздела
- "ДНР" объявила торговую блокаду России: в "республику" запретили ввоз российских свиней21:49
- Военные показали разрушенные боевиками дома в Зайцево21:26
- Пророссийские боевики беспредельничают в Донецке17:21
- За продажу старых вещей мариупольцы должны платить налоги16:40
- В День независимости "котики" прикроют Мариуполь с моря16:02
- На Донбассе на мине подорвались два мирных жителя15:19
- К чему приведет борьба за контроль над шахтами Донбасса15:02
- День шахтера в Донецке: выставка катков и поющие россияне13:02
- Российские наемники за 2 часа выпустили 46 снарядов по шахте "Бутовка", Крымское серьезно пострадало от огня из 120-мм минометов12:40
- ЧЕРЕЗ ЛИНИЮ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЗАПРЕТИЛИ ВВОЗИТЬ И ВЫВОЗИТЬ ГРУЗЫ12:22
"ДНР" объявила торговую блокаду России: в "республику" запретили ввоз российских свиней
22.08.2017 21:49
Террористическая "ДНР" попыталась проявить самостоятельность и восстала против хозяина - Кремля. Фейковая "республика" запретила ввоз российских свиней. На это обратил внимание известный российский журналист Денис Казанский, передает "Диалог.ua".
Он также опубликовал "указ" так называемого "главного управления ветконторля и надзора ДНР", в котором объясняется причина такой строгой меры. Так, главари "республики" пошли на такой недружественный шаг якобы для недопущения на оккупированный Донбасс эпидемии африканской чумы.
Террористы запретили ввоз живых свиней и другой продукции, которая с ними связана (мяса, сала, генетического материала, шкур и прочего).
Теги: Донбасс, Российская Федерация, запрет, африканская чума, ДНР, террористы
Читайте также:
- На Донбасс из России перебросили подразделения снайперов
- ДНРовцы хотят запретить работать в "республике" украинским мобильным операторам
- Провал сепаратизма в оккупированном Донбассе: боевики признали большие проблемы с "личным составом" и решили сделать из пенсионеров пушечное мясо
- Обвинения Украины в не соблюдении минских договоренностей со стороны РФ являются частью гибридной войны – Гройсман
- Украина в Минске требует от РФ отказаться от признания "паспортов ЛДНР", а от боевиков - от "конфискации" предприятий и установления "границы"
- В «ДНР» собираются провести сокращения в вузах из-за низкого количества студентов - ИС
- "ДНР" объявила торговую блокаду России: в "республику" запретили ввоз российских свиней21:49
- Военные показали разрушенные боевиками дома в Зайцево21:26
- Порошенко дал старт вещанию украинских каналов на Донбассе18:54
- Пророссийские боевики беспредельничают в Донецке17:21
- За продажу старых вещей мариупольцы должны платить налоги16:40
- В День независимости "котики" прикроют Мариуполь с моря16:02
- На Донбассе на мине подорвались два мирных жителя15:19
- К чему приведет борьба за контроль над шахтами Донбасса15:02
- День шахтера в Донецке: выставка катков и поющие россияне13:02
- Российские наемники за 2 часа выпустили 46 снарядов по шахте "Бутовка", Крымское серьезно пострадало от огня из 120-мм минометов12:40
- Родилась в рубашке: в Москве пьяная школьница выпала с 9-го этажа и не только выжила, но даже избежала существенных травм22:16
- "ДНР" объявила торговую блокаду России: в "республику" запретили ввоз российских свиней21:49
- Военные показали разрушенные боевиками дома в Зайцево21:26
- Каждый пророссийский боевик должен увидеть это и понять, что жить ему осталось недолго21:02
- Из-за России в Мариуполь не зайдет 25% судов20:34
- "Убийца все четко рассчитал" - стали известны подробности зверского преступления в Одесском СИЗО20:11
- Уходят в сеть: что и где покупают украинцы19:47
- Порошенко хочет созвать Совет безопасности ООН, чтобы рассказать миру о происках России на тему "Украина-КНДР"19:21
- Порошенко дал старт вещанию украинских каналов на Донбассе18:54
- Порошенко пытается оправдать экономический кризис в Украине военным конфликтом - политолог18:31
- Эти средства моментально уберут мешки под глазами21:15
- Четыре знака Зодиака, которые не способны на измену19:20
- ТОП 3 продукти, що викликають алергію19:05
- Що допомагає покращити пам'ять?14:58
- Чи варто дитині їсти кавун?14:00
- Гороскоп на 21-27 августа: кого ждет ужасная неделя11:00
- Сода — средство №1 для здоровья ногтей10:28
- Названа новая дата конца света10:16
- Как бросить курить? Простые и действенные решения09:40
- Яка користь персиків?08:35
- "Ну чурки, берегитесь теперь. У нас ножи тоже есть. Россия - это вам не Франция"
- Ученые сделали неожиданное заявление о Библии
- Куда побежит население Донбасса после масштабной экологической катастрофы
- "Укрзалізниця" вообще обалдела: расценка на "услугу" в вагоне возмутила пассажиров
- "Тупые овощи": сеть возмутила подруга российской террористки, убитой на Донбассе
- Здесь психиатр уже не поможет: Наталья «Няш-мяш» Поклонская в очередной раз стала объектом для насмешек в сети
- "Тюремная система развалена. Убить могут в любой момент". Кто ответит за зверское преступление в Одесском СИЗО
- Снайпер с позывным «Белка»: «Страшно ли убивать? Страшно хоронить…»
- Сенсационное заявление Гонгадзе: Украина ко Дню независимости получит летальное оружие от США!
- Куда пойдут "донецкие"