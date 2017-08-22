Последние новости раздела
- Обострение в зоне АТО: один боец погиб, еще один ранен. ВИДЕО10:21
- В Константиновке появился ночной рынок08:51
- На пляжах Мариуполя нашли кишечную палочку08:40
- Жители Донетчины дождались похолодания. А возможно — и дождя08:27
- В мариупольской горбольнице пациент трое суток обитал в коридоре07:52
- Женщину помогавшую в организации «референдума» осудят в Краматорске07:05
- За 25 мільйонів чиновники придбали у «ДНР» обладнання для державної шахти на Волині22:38
- «Таможня» работает:в Л/ДНР вводят абсурдные поборы21:35
- В ДОБРОПОЛЬЕ ДВУХЛЕТНИЙ РЕБЕНОК ЗАСТРЯЛ РУКОЙ В МЯСОРУБКЕ20:48
- На Донбассе боевики устроили массовую драку15:40
В Константиновке появился ночной рынок
22.08.2017 08:51
Овощи можно купить на треть дешевле
Жители Константиновки могут ощутить себя жителями европейских мегаполисов, где практикуются ночные распродажи. Только в небольшом провинциальном городе ночью можно купить не брендовую одежду, а домашние овощи.
В городе заработал ночной рынок. Возле железнодорожного вокзала можно купить овощи с 18.00 до 23.00. Цены ниже рыночных примерно на 30%.
Подобных базаров в Константиновке не было никогда.
Источник Знамя индустрии.
Теги: Донбасс, Константиновка, рынок, ночь
Читайте также:
- Власть прошлась по рынкам
- На рынках и в магазинах Донецкой области вовсю кипят "гречневые" и "мучные" страсти
- Задержаны подозреваемые в убийстве начальника горгаза и его жены
- “Это называется – Карма!” Пост блогера о Ахметове набирает поулярности в интернете
- Сын убил мать в пьяной драке
- Надоело! Правэкс-Банк "бомбанули" по кругу
- Обострение в зоне АТО: один боец погиб, еще один ранен. ВИДЕО10:21
- В Константиновке появился ночной рынок08:51
- На пляжах Мариуполя нашли кишечную палочку08:40
- Жители Донетчины дождались похолодания. А возможно — и дождя08:27
- В мариупольской горбольнице пациент трое суток обитал в коридоре07:52
- Женщину помогавшую в организации «референдума» осудят в Краматорске07:05
- За 25 мільйонів чиновники придбали у «ДНР» обладнання для державної шахти на Волині22:38
- «Таможня» работает:в Л/ДНР вводят абсурдные поборы21:35
- В ДОБРОПОЛЬЕ ДВУХЛЕТНИЙ РЕБЕНОК ЗАСТРЯЛ РУКОЙ В МЯСОРУБКЕ20:48
- На Донбассе боевики устроили массовую драку15:40
- Обострение в зоне АТО: один боец погиб, еще один ранен. ВИДЕО10:21
- "Скоро все закончится! Россия уйдет из Донбасса, принято окончательное решение!" – Грымчак рассказал сенсационные подробности переговоров Уолкера с Сурковым. ВИДЕО10:12
- "Мент" Казанова попал в "чистилище" "Миротворца"10:00
- "Прощай, немытая Россия!" – Литва наносит удар по "Газпрому" и начинает покупать газ в США09:48
- Гройсман еще раз объяснил украинцам "простой смысл" пенсионной реформы09:30
- Google выпустила восьмую версию Android09:20
- У российской армии не будет шансов: США отправляют к границе РФ обновленный БТР Stryker, оснащенный мощными ракетными комплексами Javelin09:12
- В Константиновке появился ночной рынок08:51
- На пляжах Мариуполя нашли кишечную палочку08:40
- Жители Донетчины дождались похолодания. А возможно — и дождя08:27
- Эти средства моментально уберут мешки под глазами21:15
- Четыре знака Зодиака, которые не способны на измену19:20
- ТОП 3 продукти, що викликають алергію19:05
- Що допомагає покращити пам'ять?14:58
- Чи варто дитині їсти кавун?14:00
- Гороскоп на 21-27 августа: кого ждет ужасная неделя11:00
- Сода — средство №1 для здоровья ногтей10:28
- Названа новая дата конца света10:16
- Как бросить курить? Простые и действенные решения09:40
- Яка користь персиків?08:35
- "Ну чурки, берегитесь теперь. У нас ножи тоже есть. Россия - это вам не Франция"
- Ученые сделали неожиданное заявление о Библии
- Куда побежит население Донбасса после масштабной экологической катастрофы
- "Укрзалізниця" вообще обалдела: расценка на "услугу" в вагоне возмутила пассажиров
- "Тупые овощи": сеть возмутила подруга российской террористки, убитой на Донбассе
- Здесь психиатр уже не поможет: Наталья «Няш-мяш» Поклонская в очередной раз стала объектом для насмешек в сети
- "Тюремная система развалена. Убить могут в любой момент". Кто ответит за зверское преступление в Одесском СИЗО
- Куда пойдут "донецкие"
- Сенсационное заявление Гонгадзе: Украина ко Дню независимости получит летальное оружие от США!
- Снайпер с позывным «Белка»: «Страшно ли убивать? Страшно хоронить…»