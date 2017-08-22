В Константиновке появился ночной рынок

22.08.2017 08:51

Овощи можно купить на треть дешевле

Жители Константиновки могут ощутить себя жителями европейских мегаполисов, где практикуются ночные распродажи. Только в небольшом провинциальном городе ночью можно купить не брендовую одежду, а домашние овощи.

В городе заработал ночной рынок. Возле железнодорожного вокзала можно купить овощи с 18.00 до 23.00. Цены ниже рыночных примерно на 30%.

Подобных базаров в Константиновке не было никогда.

Источник Знамя индустрии.