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Мариупольцы остались без урожая овощей

23.08.2017 09:43
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Мариупольцы остались без урожая овощей

Мариупольские дачники бьют тревогу, беспокоясь о состоянии урожая овощей.
Как сообщила mariupol Валентина Петровна – член дачного кооператива «Жилстроевец», помидоры, огурцы, перец просто «пекутся» на солнце.
«Я не припомню такого года, вроде бы много было ягод, а вот с овощами – проблема. Хотела на выходные помидоры собрать, а они все попеклись на солнце», - говорит дачница.
Такая же ситуация и у ее соседей. Торговцы на рынке высокую стоимость цен на овощи объясняют засухой.
«Отсутствие дождей повлияло на цену огурца. Сегодня он стоит от 20 до 25 гривен за кг. Когда такое было? И это в период консервации», - говорит продавец левобережного рынка «Привоз» Олег.
Эксперты аграрного рынка, впрочем не исключают некоторое снижение стоимости овощей. Но, говорят, что во многом на это будет влиять изменение в погодных условиях.
«Пойдет дождь, овощи сразу упадут в цене», - утверждают они.
Источник mariupol.tv



Теги: Донбасс, Мариуполь, овощи, засуха
 
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