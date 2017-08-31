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Архив - Донецкая область

Славянские активисты добились увольнения обвиненного в сепаратизме учителя

31.08.2017 10:00
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Славянские активисты добились увольнения обвиненного в сепаратизме учителя

В Славянске после протестов местных активистов освободили от занимаемой должности учителя Андрея Шалду, которого обвинили в сепаратизме, сообщает Телеканал новостей «24».
Соответствующий приказ издал отдел образования Славянского городского совета. В документе указано, что преподаватель уволен "за совершение аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы".



Теги: Донбасс, учитель, Славянск, увольнение, сепаратизм
 
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