Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевик Денис Пушилин больше не «председатель политсовета ОД «Донецкая Республика»

17.09.2017 14:04
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевик Денис Пушилин больше не «председатель политсовета ОД «Донецкая Республика»

О том, что боевик Денис Пушилин больше не является «председатель политсовета ОД „Донецкая Республика“» рассказал на своей странице Фейсбук журналист из оккупированной территории Никита Синицин, ссылаясь на свои собственные источники.

«Как сообщают мои источники сегодня официально второй человек в самопрозглашенной "ДНР", спикер „парламента“ самопровозглашенной республики Денис Пушилин лишился одной из своих регалий.

Пушилин был снят с должности председателя политического совета властной „партии "ДНР“ — общественного движения „Донецкая республика“.

Похоже что у второго лица в "ДНР" есть все шансы попасть в опалу и лишиться своего нынешнего статуса.», — сообщил журналист Никита Синицин.

Источник: pl.com.ua



Теги: Донбасс, боевик, ДНР, Пушилин
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх