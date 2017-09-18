- Переселенцам могут вернуть избирательное право10:58
- Эксперт: Украина должна будет финансировать боевиков после введения миротворцев10:40
- «Перемирие» на Донбассе: позиции сил АТО обстреляли из артиллерии10:30
- В Мариуполе застрелили кабана-"перебежчика"10:10
- ЗЕМЛЯ С КЛАДБИЩА ДЛЯ КЛУМБЫ: МАРИУПОЛЬЦЫ В ШОКЕ09:25
- ЖЕБРИВСКИЙ: НА ДОНБАССЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ОБЪЕДИНЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ22:22
- В Мариуполе чтобы спасти жизнь ребенку задействовали вертолет спасателей17:28
- ДНРовцы запретили на оккупированной территории главный украинский «наркотик»15:43
- В Донецкой области задержали подозреваемого в информировании боевиков "ДНР"14:42
- Захарченко увеличил количество «пограничников» на блокпостах «ДНР»14:15
Эксперт: Украина должна будет финансировать боевиков после введения миротворцев
На своей странице в соцсети Facebook украинский дипломат Богдан Яременко выразил мнение, что если разместить миротворцев ООН на всей оккупированной территории Донбасса и на границе Украины и России, Украине придется финансировать боевиков «Л/ДНР», передает replyua.net. «Вот представьте, что вам удастся перехитрить Путина или как-то его заставить размещать миротворцев на всей территории Донбасса. Но после того, как это произойдет, кому придется финансировать содержание ОРДЛО?», - написал он.
Эксперт также считает, что Российская Федерация, «Л/ДНР» и международное сообщество откажутся от финансирования ОРДЛО и сделают так, чтобы это пришлось делать именно Украине.
«Почему Россия будет финансировать, если она отказывается признавать себя стороной конфликта, и не будет целиком контролировать данные территории? Страны Запада? По какой причине, если ли и без того финансируют ОБСЕ, и затем им придется платить еще большему количеству миротворцев ООН? В «Л/ДНР» тоже откажутся от этого. Я уверен, что в данном случае будет делаться все, чтобы это была Украина. Но неясно, сколько времени нам придется выделять деньги на боевиков?», - подчеркнул Яременко.
Теги: Украина, Донбасс, боевики, миротворцы
- СБУ начала программу возвращения "в Украину" боевиков, которые больше не желают воевать
- Всем боевикам ОРДЛО в обязательном порядке поменяют украинские паспорта на «республиканские»
- Украина в жесткой форме выдвинула боевикам свои условия
- Боевики обстреливают украинских военных из минометов и РПГ, ранены двое бойцов АТО
- Активность боевиков на Донбассе снизилась, зафиксировано 18 обстрелов
- НБУ повысил курс доллара и евро на 30 декабря
- Эксперт: Украина должна будет финансировать боевиков после введения миротворцев10:40
- «Перемирие» на Донбассе: позиции сил АТО обстреляли из артиллерии10:30
- В Мариуполе застрелили кабана-"перебежчика"10:10
- ЗЕМЛЯ С КЛАДБИЩА ДЛЯ КЛУМБЫ: МАРИУПОЛЬЦЫ В ШОКЕ09:25
- ЖЕБРИВСКИЙ: НА ДОНБАССЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ОБЪЕДИНЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ22:22
- В Мариуполе чтобы спасти жизнь ребенку задействовали вертолет спасателей17:28
- ДНРовцы запретили на оккупированной территории главный украинский «наркотик»15:43
- В Донецкой области задержали подозреваемого в информировании боевиков "ДНР"14:42
- Захарченко увеличил количество «пограничников» на блокпостах «ДНР»14:15
- Боевик Денис Пушилин больше не «председатель политсовета ОД «Донецкая Республика»14:04
- Переселенцам могут вернуть избирательное право10:58
- Эксперт: Украина должна будет финансировать боевиков после введения миротворцев10:40
- «Перемирие» на Донбассе: позиции сил АТО обстреляли из артиллерии10:30
- УКРАИНЦЕВ НАЧАЛИ ЭВАКУИРОВАТЬ ИЗ ОСТРОВОВ В КАРИБСКОМ МОРЕ10:20
- В Мариуполе застрелили кабана-"перебежчика"10:10
- Что такое обида и как научиться прощать09:58
- Когда применять йод, а когда зеленку09:47
- Одеська трагедія: в чиї кабінети прийшли з обшуком09:35
- ЗЕМЛЯ С КЛАДБИЩА ДЛЯ КЛУМБЫ: МАРИУПОЛЬЦЫ В ШОКЕ09:25
- Почему Украина не может вступить в НАТО: у Порошенко дали четкий ответ09:10
- Что такое обида и как научиться прощать09:58
- Когда применять йод, а когда зеленку09:47
- Як вивести солі з організму в домашніх умовах?08:43
- Интуитивное питание: ешь что хочешь и не толстей08:00
- Врачи рассказали, как быстро восстановить кожу после лета07:50
- Чем вредна халва07:24
- Больше, чем над русскими, в России не издевались ни над одним народом - Максакова13:28
- Налог на недвижимость: каких штрафов ждать тем, кто не заплатил13:05
- 17 сентября — День спасателя Украины: как стать специалистом по подвигам12:47
- Будем платить за воду и отопление по-новому: что изменится и кому придется раскошелиться08:48
- "Канны рыдают в истерике...": в сети хохочут над кинофестивалем в Крыму
- Траур? Нет, не слышали: не смотря на трагедию и гибель детей, в Одессе прошел концерт Ирины Билык
- Народная артистка Украины устроила танцы и песни «на костях» сгоревших детей в Одессе
- Стало известно о закрытых переговорах по развязке конфликта на Донбассе
- Документы и проблемы: что нужно знать переселенцам
- "Путин не собака! Зарубите это себе на носу! Он яркий пример того, что человек может быть гораздо хуже животного", - Эйдман о скандале вокруг статьи немецкого журнала Focus
- У Запоріжжі АТОвець побив маршрутника через відмову в безкоштовному проїзді
- Европе предрекли самую лютую за последние 100 лет зиму
- В Украине сделали тревожное заявление по планам Кремля на Донбассе
- Преступник сначала изнасиловал свою знакомую, а потом стал резать ее пилой