КАК ПОЛУЧИТЬ ПРОПУСК В ЗОНУ АТО НА ДОНБАССЕ БЕЗ ИНН

18.09.2017 13:56

В социальных сетях обсуждается возможность получения пропуска на проезд через линию разграничения для людей, которые отказались получать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).



Вопрос звучит так: «Кто сталкивался с оформлением электронного пропуска в случае, когда ИНН отсутствует. Причина — отказ от получения по религиозным мотивам».



Пользователи отвечают:



Владимир: «Я в марте делал пропуск без ИНН. В графе нечего не писал ---. Правда, добавил ксерокопию с паспорта страницы с особыми отметками. Там печать есть — что может осуществлять любые платежи без ИНН. Через неделю пропуск был готов — без проблем»;

Oksana: «Так ИНН необязателен, я никогда не заполняла эту графу».

Напомним, ранее в соцсетях делились опытом пересечением КПВВ на линии разграничения с паспортом, который оказался поддельным.

Источник: http://zi.dn.ua