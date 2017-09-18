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КАК ПОЛУЧИТЬ ПРОПУСК В ЗОНУ АТО НА ДОНБАССЕ БЕЗ ИНН
В социальных сетях обсуждается возможность получения пропуска на проезд через линию разграничения для людей, которые отказались получать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Вопрос звучит так: «Кто сталкивался с оформлением электронного пропуска в случае, когда ИНН отсутствует. Причина — отказ от получения по религиозным мотивам».
Пользователи отвечают:
Владимир: «Я в марте делал пропуск без ИНН. В графе нечего не писал ---. Правда, добавил ксерокопию с паспорта страницы с особыми отметками. Там печать есть — что может осуществлять любые платежи без ИНН. Через неделю пропуск был готов — без проблем»;
Oksana: «Так ИНН необязателен, я никогда не заполняла эту графу».
Напомним, ранее в соцсетях делились опытом пересечением КПВВ на линии разграничения с паспортом, который оказался поддельным.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, АТО, пропуск, переселенцы
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