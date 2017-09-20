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Архив - Донецкая область

В Мариуполе взрывали доменную печь

20.09.2017 20:15
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В Мариуполе взрывали доменную печь

В Мариуполе на металлургическом комбинате “Азовсталь”, который входит в горно-металлургическую монополию Рината Ахметова “Метинвест”, были организованы взрывные работы для демонтажа доменной печи. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.
“19 сентября на МК “Азовсталь” организованы взрывные работы для демонтажа доменной печи №3 в рамках подготовки реконструкции агрегата”, — говорится в сообщении.
Для исключения влияния данного процесса на окружающую среду усилен контроль за соблюдением требований экологической безопасности.
Специалистами комбината также разработан комплекс дополнительных мер по охране здоровья, труда и противопожарной защиты.
В горсовете подчеркнули, что опасности для жителей нет, и попросили их сохранять спокойствие.



Теги: Донбасс, Мариуполь, Азовсталь, взрывы
 
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