В Мариуполе взрывали доменную печь

20.09.2017 20:15

В Мариуполе на металлургическом комбинате “Азовсталь”, который входит в горно-металлургическую монополию Рината Ахметова “Метинвест”, были организованы взрывные работы для демонтажа доменной печи. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

“19 сентября на МК “Азовсталь” организованы взрывные работы для демонтажа доменной печи №3 в рамках подготовки реконструкции агрегата”, — говорится в сообщении.

Для исключения влияния данного процесса на окружающую среду усилен контроль за соблюдением требований экологической безопасности.

Специалистами комбината также разработан комплекс дополнительных мер по охране здоровья, труда и противопожарной защиты.

В горсовете подчеркнули, что опасности для жителей нет, и попросили их сохранять спокойствие.