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ИЗ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОСТАНКИ НЕМЕЦКИХ СОЛДАТ ПЕРЕВЕЗУТ В ХАРЬКОВ
Городские власти дали добро на перезахоронение костей немецких солдат. Из сквера «Театральный» их перевезут в Харьков. И похоронят заново на немецком кладбище.
Займется этим специальное частное предприятие «Военные мемориалы «Восток». Как рассказал руководитель предприятия Виктор Старченко, в самом сквере во время оккупации города было произведено 160 захоронений, по 10 человек. Похоронены здесь 140 немецких и 20 румынских солдат.
Как стало известно журналистам ZI, об этом свидетельствуют две карты - немецкая и румынская. Большинство захоронений находятся там, где сейчас стоит детская площадка. На аллеях можно увидеть очертания могил. Во время строительства фонтана останки находили рабочие, а под самим Мариупольским театром захоронения не производились.
Работы начнут уже в ближайшее время, а продолжат в 2018 году. Затем останки вывезут в Харьков и перезахоронят на немецком кладбище. Перед этим пригласят для опознания останков родственников – немцев. Опознать солдат можно будет по медальонам, но, к сожалению, не у всех они сохранились.
Источник: zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Харьков, солдаты, останки
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