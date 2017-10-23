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Неспокойные выходные в зоне АТО: штаб сообщает о раненых
Прошедшие сутки, 22 октября, в районе проведения АТО завершилась без существенных изменений в обстановке. Об этом сообщает пресс-центр штаба, передает УП.
Противник и в дальнейшем обстреливал позиции украинской армии на всех направлениях, применяя преимущественно пехотное вооружение.
На Донецком направлении под огонь вражеских гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия в конце суток попали наши опорные пункты у Авдеевки и шахты Бутовка.
С противотанковых гранатометов и вооружения БМП оккупанты более часа били на подступах к Каменке.
На Приморском направлении боевики применяли крупнокалиберные пулеметы неподалеку Широкиного и Старогнатовки, а гранатомет – вблизи Водяного
На Луганском направлении, вечером, почти полтора часа пророссийские наемники обстреливали из 82-миллиметровых минометов, автоматических и противотанковых гранатометов наших защитников в районе Крымского.
Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 12 раз нарушили режим тишины. В ответ на провокации наши бойцы 8 раз применяли оружие.
В результате боевых действий один военнослужащий сил АТО получил ранения.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, обстрел, АТО
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