Около Широкино боевики пытаются занять "серую зону"

24.10.2017 10:55

Террористы приближаются к позициям ВСУ под Мариуполем.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

О перемирии в районе Широкино остается только мечтать. Боевики регулярно испытывают на прочность украинских воинов и ведут огонь по позициям из крупнокалиберных пулеметов и минометов.

Военнослужащий Вооруженных Сил Украины Вадим С. говорит, что минувшая ночь выдалась очень неспокойной. Он рассказал, что ночью боевики стреляли из минометов 82-го калибра.

"Били очень прицельно, но, к счастью, обошлось без потерь. Мы постоянно следим за обстановкой, на провокации не ведемся. В последнее время ситуация пошла на обострение", - сказал украинский боец.

"Боевики пытаются прокопаться и занять так называемую "серую зону", чтобы подкрасться к нам поближе. Если раньше расстояние между нами было километр и более, то сейчас - 500-600 метров", - отметил Вадим.

Вадим - санинструктор в подразделении. Уверяет, что к зиме ребята подготовились хорошо. Патронов, дров и медикаментов хватает. Настроение боевое.

Другой украинский военнослужащий Николай рассказал, что в последнее время боевики откровенно не соблюдают перемирие.

"Они постоянно нарушают перемирие и Минские соглашения. У нас тут летают и СПГ, минами нас кроют, бывает «палят» из крупного калибра "Бехи" или "Зенитки". А «стрелкотня» не умолкает круглосуточно. Сепары ранее били ночью, потому что днем работала ОБСЕ. А сейчас могут и днем ​​пострелять. Поэтому ОБСЕшники к нам больше не ездят - опасно", - отметил он.