- В КОНСТАНТИНОВКЕ СУДИЛИ ПРИЗЫВНИКА, КОТОРЫЙ НЕ ЗАХОТЕЛ ИДТИ В АРМИЮ15:10
- Появилась карта обновления Донетчины14:50
- Переселенцам пообещали, что жить станет легче13:45
- Президент Украины Пётр Порошенко: Авдеевка - символ мужества13:09
- В ОБСЕ зафиксировали фургон для «груза 200», который выехал из Донбасса в Россию12:05
- Поседел в 21 год: волонтер рассказал о погибшем на Донбассе бойце АТО22:32
- Сбежавший в Россию наемник "ДНР" угрожает убивать москвичей: стало известно, как террориста из Донбасса жестоко унизили в Москве. ВИДЕО20:44
- Мэра Мариуполя "двигают" в премьер-министры Украины. ВИДЕО19:54
- Депутаты Мариуполя решили не выделять землю АТОвцам16:49
- ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ РИСКУЕТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ОТОПЛЕНИЯ16:02
Появилась карта обновления Донетчины
Губернатор Донецкой области Павел Жебривский сообщил о создании интерактивной карты восстановления и развития нашего региона. В ней систематизирована и наглядно подана вся информация по объектам, на которых проведены или проводятся восстановительные работы. Кроме того, указаны проекты, требующие реализации.
Департамент инвестиционно-инновационного развития и внешних отношений ДонОГА провёл колоссальную работу по сбору и систематизации информации по 14 городам, 12 районам, шести объединённым территориальным громадам, 15 структурным подразделениям ОГА. Внесены сведения по более, чем 7,7 тыс. проектам на общую сумму 243,6 млрд гривен.
«Карта уже доступна для широкого круга пользователей: она, безусловно, будет интересна как потенциальным инвесторам, так и общественности, - делится Жебривский. - Там можно чётко отследить потребности общин в развитии и восстановлении инфраструктуры; историю и источники финансирования завершённых проектов; увидеть масштаб и перспективу обновления украинского Донбасса».
Информация, указанная на карте, постоянно меняется, добавляется и обновляется - в соответствии с процессом реализации работ.
Оценить чудо-карту, которая пока работает в тестовом режиме, можно в Интернете по этой ссылке: http://cba.org.ua/mapd/
Ольга НИКОЛАЕВА.
Теги: Донбасс, Донецкая область, карта
- Выборы президента Украины. Есть время исправить ошибку в списках избирателей!
- Замначальника УВД: в Донецке кавказцев предупредили... и отпустили
- Скандал. В Донецке грузин признал, что он липовый спецкор!
- Подробности ЧП на участке в Донбассе. Отдав голос, скончалась 81-летняя избирательница
- ТОП-50 самых влиятельных донецких
- В Донецке депутатам-мажоритарщикам предложили лишить коллег льгот
- В КОНСТАНТИНОВКЕ СУДИЛИ ПРИЗЫВНИКА, КОТОРЫЙ НЕ ЗАХОТЕЛ ИДТИ В АРМИЮ15:10
- Появилась карта обновления Донетчины14:50
- Переселенцам пообещали, что жить станет легче13:45
- Президент Украины Пётр Порошенко: Авдеевка - символ мужества13:09
- В ОБСЕ зафиксировали фургон для «груза 200», который выехал из Донбасса в Россию12:05
- Поседел в 21 год: волонтер рассказал о погибшем на Донбассе бойце АТО22:32
- Сбежавший в Россию наемник "ДНР" угрожает убивать москвичей: стало известно, как террориста из Донбасса жестоко унизили в Москве. ВИДЕО20:44
- Мэра Мариуполя "двигают" в премьер-министры Украины. ВИДЕО19:54
- Депутаты Мариуполя решили не выделять землю АТОвцам16:49
- ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ РИСКУЕТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ОТОПЛЕНИЯ16:02
- Украина получила заманчивое предложение от Канады и уже дала ответ15:25
- В КОНСТАНТИНОВКЕ СУДИЛИ ПРИЗЫВНИКА, КОТОРЫЙ НЕ ЗАХОТЕЛ ИДТИ В АРМИЮ15:10
- Появилась карта обновления Донетчины14:50
- ЖЕНЩИНУ С ГРУДНЫМ МЛАДЕНЦЕМ НАШЛИ В ЛЕСУ ПОД ХАРЬКОВОМ14:35
- ГПСУ: пограничники Польши начали проверять украинцев с помощью рентгена14:20
- Украинцы массово отказываются от отечественных продуктов, и вот почему14:05
- Переселенцам пообещали, что жить станет легче13:45
- Опубликовано видео покушения на Игоря Мосийчука (ВИДЕО)13:35
- Шахтёры требуют заработанное13:25
- Президент Украины Пётр Порошенко: Авдеевка - символ мужества13:09
- Появилась карта обновления Донетчины14:50
- Переселенцам пообещали, что жить станет легче13:45
- Шахтёры требуют заработанное13:25
- Как микрофлора заставляет нас полнеть07:47
- Як не впасти в осінню депресію?07:30
- Реформа здравоохранения в вопросах и ответах18:56
- Дайте даме порулить, или Как я вживалась в роль таксиста18:04
- В Украине взлетают цены: о чем молчит статистика12:02
- Осторожно, развод! ТОП-10 автомобильных подстав в Украине08:40
- Все про нову субсидію: кому, скільки, за що, хто заплатить07:46
- “Гиви даже на бумажках командиром не записали” - в Сети раскусили большой обман "командира" "Сомали"
- "Расстрельные" Плотницкий и Захарченко уже и сами поняли, что их ждет: "А дальше в лифт и все…"
- Второй участник ДТП в Харькове разбил вдребезги все оправдания Зайцевой
- Это прорыв: украинцы могут платить за отопление мизер
- “На том месте Захарченко повесим вниз головой”, - дончане вне себя от очередной выходки власти “ДНР” в Донецке
- У мережі розкрили подробиці несподіваного візиту Порошенка до Авдіївки
- Пономарь: Путин говорит Трампу «из Донбасса мы уйдем, а в Крыму нужно ввести какой-то переходный период»
- Поддельный McDonalds, наемник-бомж и цены в “ДНР”: как сегодня живет оккупированный Донецк. ВИДЕО
- Сбежавший в Россию наемник "ДНР" угрожает убивать москвичей: стало известно, как террориста из Донбасса жестоко унизили в Москве. ВИДЕО
- Савченко поразила неожиданной кандидатурой на пост президента Украины: такого не ожидал никто