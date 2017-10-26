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В ОБСЕ зафиксировали фургон для «груза 200», который выехал из Донбасса в Россию
Члены наблюдательной миссии ОБСЕ, которые работают на пропускных пунктах «Гуково» и «Донецк» в Ростовской области РФ, сообщили о двух каретах скорой помощи и фургоне с надписью «Ритуал». Как передает replyua.net, об этом идет речь в тексте недельного отчета миссии в период с 18 по 24 октября на сайте ОБСЕ.
«20 октября в 10:03 две кареты скорой помощи с номерными знаками «ЛНР» приехали на пограничный пункт пропуска «Донецк» со стороны Украины и пересекли границу в направлении Российской Федерации в 10:50. Эти же «скорые» вернулись в Украину в 17:50. Там присутствуют медики, однако у Наблюдательной миссия не имела возможности увидеть, перевозили ли они пациентов», — отмечается в отчете. Более того, наблюдатели увидели, как с территории РФ в Украину на транспортных средствах заехали лица в военной форме.
«В этот же день в 20:04 фургон с номерными знаками России, на котором была надпись «Ритуал» приехал в пропускной пункт «Донецк» с украинской стороны и пересек границу в направлении Российской Федерации. Наблюдатели смогли увидеть только водителя», — говорится в отчете миссии.
Теги: Россия, Донбасс, фургон, ОБСЕ
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