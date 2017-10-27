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В Донецке зверски убит российский пропагандист Роман Манекин, знавший, кто на самом деле убил Моторолу: появились жуткие подробности казни
Спустя сутки после того как представительнице МИД РФ Марии Захаровой пожаловались на незавидную судьбу россиянина Романа Манекина в застенках "ДНР", появилась информация о его убийстве. Причем совершили это с особой жестокостью. Об этом сообщил сепаратист из "Чистилища" Аслан Гулиев, передает "Диалог.UA".
Тот утверждает, ссылаясь на экс-сотрудника "полиции" террористической "ДНР", что убийство произошло в минувший вторник, 24 октября. Тело Манекина со страшными следами от истязаний обнаружили на берегу Кальмиусского водохранилища. Есть подозрения, что убийство произошло там же. Смерть, по сообщениям, наступила в результате выстрела в голову. Тело было обнаружено в тот же день вечером. Сейчас труп находится в морге больницы им. Калинина. Его хотят спешно кремировать.
Отметим, что Манекин был похищен из квартиры в Донецке еще в конце сентября этого года силовиками "народной республики". Его держали в донецком СИЗО несколько месяцев, где зверски пытали. Периодически всплывала информация о жутком состоянии любителя "русского мира". Ходили разные слухи, почему Манекин в итоге оказался в такой незавидной ситуации. По всей видимости, он "перешел дорогу" главному террористу "ДНР" Александру Захарченко, имел на него какой-то компромат.
Была информация, что Манекин знал о настоящих убийцах террориста Моторолы. Как бы то ни было, перед похищением у Манекина внезапно "открылись глаза" на "русский мир". Он откровенно писал об ужасающей ситуации с экономикой Донбасса, разграблении некогда прибыльных предприятий, уничтожении края.
Теги: Донецк, Донбасс, убийство, полиция, казнь, СИЗО, компромат, ДНР, Захарченко
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