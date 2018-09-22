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Российские наемники срочно бегут из Донецка в РФ: боевики рассказали, почему больше не могут оставаться в "ДНР"
После убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко с оккупированной части Донбасса начинают бежать российские наемники, открыто критикуя происходящее в "ДНР".
Один из самых известных российских наемников Александр Жучковский сообщил, что впервые серьезно задумался о бегстве в Россию, так как происходящее в "ДНР" после убийства Захарченко вызывает критическое неприятие со стороны боевиков, передает dialog.ua.
На фоне ситуации с Ходорковским Жучковский пишет, что на фоне Пушилина даже убитый в Донецке главарь "ДНР" Захарченко выглядел более приемлемой для наемников кандидатурой оккупированной части Донбасса. "Ощущение, что в этом всем растворяются последние остатки героической эпохи 14-го. При всем критическом отношении к тому, что было при Захарченко, такого ощущения все-таки не было.
Сейчас же, наблюдая, куда все будет эволюционировать при Пушилине, впервые серьезно задумался о прекращении работы в ДНР и отъезде", - написал он. При этом на его странице в социальной сети в комментариях жители "ЛДНР" подтверждают, что оккупированный Донбасс продолжают грабить и закрывать предприятия.
"В ЛНР то же самое творится. Нет работы промышленность гробят. И просвета нет", - пишут в Сети.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, убийство, ДНР, ЛНР, боевики, Пушилин, Захарченко, РФ
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