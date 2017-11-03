- В полиции уже озвучили главную версию убийства главы БПП в Северодонецке17:42
- Срочно запасайтесь солью: арестованы счета «Артемсоли»17:13
- Жителям прифронтовой зоны Донбасса волонтеры доставят 10 тыс. наборов выживания16:50
- Это было на руку Кремлю: комбат АТО выступил с резким заявлением о блокаде Донбасса14:50
- Военным-контрактникам Донбасса построят комфортные казармы14:20
- На Донеччині судитимуть колишнього міліціонера12:14
- На Донбассе появился новый «вид» боевиков – СМИ12:00
- Смертельная опасность под Мариуполем!11:25
- Донетчину спасли от почти 120 взрывных опасностей11:25
- Боевик «ДНР» сдался и рассказал об издевательствах: смотрите видео10:50
Срочно запасайтесь солью: арестованы счета «Артемсоли»
Счета государственного соледобывающего предприятия "Артемсоль" вечером 2 ноября были арестованы, работа предприятия может быть парализована, сообщается в пресс-релизе госпредприятия, передает Интерфакс.
Согласно сообщению, арест проведен в рамках исполнительного производства на взыскание с ГП "Артемсоль" 70,5 млн грн штрафных санкций в результате нарушения условий договора с КПВИ "Память" в период 2014-2015 гг.
"На данный момент исполнительная служба не уведомила надлежащим образом ГП "Артемсоль" об открытии исполнительного производства, что является нарушением ст. 28 закона Украины и ст. 19 Конституции Украины. Согласно полученной вчера вечером информации из банков, которые обслуживают счета предприятия, открыто исполнительное производство о принудительном исполнении и вынесено постановление об аресте имущества ГП "Артемсоль", - говорится в пресс-релизе.
Таким образом, в результате судебных тяжб между КПВИ "Память" и "Артемсолью", госпредприятие должно выплатить штраф в сумме 63,95 млн грн, судебный сбор - 172,5 тыс. грн и исполнительный сбор - 6,4 млн грн. В свою очередь, "Артемсоль" обратилась с кассационной жалобой в Высший хозяйственный суд Украины на вынесенные судебные решения.
"В ходе длительных судебных разбирательств "Артемсоль" отстаивала позицию признания договора с КПВИ "Память" недействительным по причине нарушения антикоррупционного законодательства. В 2017 году руководитель ГП Виктория Луценко обращалась в Комитет Верховной Рады по антикоррупционной политике с просьбой содействовать в решении этого вопроса", - отметили в госпредприятии.
Спорный договор о пуско-наладочных работах между КПВИ "Память" и "Артемсолью" был заключен 28 октября 2005 года на срок более чем 11 лет. На момент заключения в договоре установлена ориентировочная сумма - 16,06 млн грн, которая 20 июня 2014 года увеличена до 63,95 млн грн. Согласно условиям договора, в результате нарушения в 2014 -2015 гг. госпредприятием своих обязательств стало возможным взыскание с предприятия 63,95 млн грн.
"Артемсоль" доказывала в суде, что указанный договор противоречит интересам государства, не соответствует экономической цели хозяйственной деятельности госпредприятия, заключен с конфликтом интересов (с целью создания искусственной задолженности ГП перед КПВИ "Память"), в нарушение антикоррупционного законодательства. Подписание договора и дополнений, протоколов к нему осуществлялось лицами, которые связаны между собой корпоративными интересами и родственными связями, что может указывать на их личную заинтересованность.
"На сегодняшний день руководитель государственного предприятия В.Луценко предпринимает все возможные меры по предупреждению списания средств. Уже направлены обращения в Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, Министерство юстиции, прокуратуру Донецкой области, НАБУ, повторно в комитет Верховной Рады по антикоррупционной политике и главе Донецкой ОГА с просьбой оказать содействие в решении этого вопроса", - указали в "Артемсоли".
В госкомпании отметили, что в случае списания со счетов ГП вышеуказанных штрафных санкций может быть поставлено под угрозу выполнение социальных обязательств. Тем не менее руководством предприятия принимаются меры, направленные на своевременную выплату работникам "Артемсоли" заработной платы и выполнение всех финансовых обязательств.
ГП "Артемсоль" - крупнейшее предприятие по добыче и реализации поваренной соли (NaCl) на территории Центральной и Восточной Европы. Его производственные мощности расположены в Соледаре (Донецкая обл.). Предприятие экспортирует продукцию в 19 стран. Около 35% продукции компании реализуется в Украине, а остальное – за рубеж (данные за 2016 год).
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, арест, соль
- В США массовые аресты мигрантов: в соцсетях негодуют
- Гость из Штатов попал к разбойникам в лапы
- В США арестовали украинца, который экспортировал тепловизоры в Украину
- Закон по-американски: женщину арестовали за забывчивость
- В Донецкой области трое изуверов пытками "выбили" из пенсионеров добычу
- За неделю трио злоумышленников совершило шесть преступлений
- В полиции уже озвучили главную версию убийства главы БПП в Северодонецке17:42
- Срочно запасайтесь солью: арестованы счета «Артемсоли»17:13
- Жителям прифронтовой зоны Донбасса волонтеры доставят 10 тыс. наборов выживания16:50
- Это было на руку Кремлю: комбат АТО выступил с резким заявлением о блокаде Донбасса14:50
- Военным-контрактникам Донбасса построят комфортные казармы14:20
- На Донеччині судитимуть колишнього міліціонера12:14
- На Донбассе появился новый «вид» боевиков – СМИ12:00
- Смертельная опасность под Мариуполем!11:25
- Донетчину спасли от почти 120 взрывных опасностей11:25
- Боевик «ДНР» сдался и рассказал об издевательствах: смотрите видео10:50
- В полиции уже озвучили главную версию убийства главы БПП в Северодонецке17:42
- Как доказать обман с коммуналкой и получить свои деньги17:29
- Срочно запасайтесь солью: арестованы счета «Артемсоли»17:13
- Жителям прифронтовой зоны Донбасса волонтеры доставят 10 тыс. наборов выживания16:50
- Названы основные причины звона и зуда в ушах16:35
- Саакашвили: Я первый в мире политик, заявивший, что Украина потеряет Крым16:20
- Физика, химия, биология и география в одном флаконе: что ожидает украинских школьников16:03
- В Одессе cтудент-прогульщик "заминировал" университет15:55
- Порошенко рассказал, какое оборудование получат артиллеристы от США15:45
- ONUKA отказалась от совместного концерта с россиянами15:35
- Названы основные причины звона и зуда в ушах16:35
- Усталость официально признана заболеванием09:35
- Корисні властивості імбиру, його використання09:04
- Комплименты, которые мужчина никогда не забудет08:38
- Медики поделились действенными народными рецептами от простуды07:20
- Раскрыта неожиданная тайна драгоценных камней21:01
- Не говори о планируемых делах никому: это очень важно20:35
- Герои АТО: Как легендарная бригада сражалась на Донбассе18:20
- "Новый конец света": нумерологи сделали очередной неутешительный прогноз18:00
- Плохие подарки, которые нельзя никому дарить16:30
- Указ Захарченко обернулся катастрофой для заводов "ДНР": соцсети сообщают, что ситуация критическая
- Больше Донецк в таких объектах не нуждается: главари "ДНР" почти разрушили гордость Ахметова
- Кравчук наконец раскрыл правду о Будапештском меморандуме
- "Врача, срочно!" – террористы Дейнего и Пушилин сделали совместное заявление по миротворцам на Донбассе и выставили ультиматум Курту Волкеру
- ЗАХИСТИЛА рідний дім та дітей – СІДАЙ ЗА ГРАТИ! Такий закон…
- "Семью - в Ростов, а сам - на Донбасс убивать", - террорист "ДНР" Шама шокировал признанием о войне на Донбассе. ВИДЕО
- Кто на самом деле стоит за делом Авакова-младшего, Саакашвили раскрыл карты
- Сестра беременной жертвы ДТП в Харькове рассказала, кого винит в трагедии
- Експерт: ви ламали голову над тим, хто справжній «замовник» справи Авакова-молодшого? Я розкрию цю таємницю
- Схватка за власть в "ДНР" достигла пика: Ходаковский объявил войну Захарченко и обратился к жителям оккупированного Донбасса