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Донецкое направление: полные данные по обстрелам
Пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что в районе Авдеевки около 16 часов противник совершил вчера 7 выстрелов из 120-мм миномета в сторону позиций ВСУ неподалеку от Троицкого.
Вблизи Зайцево и Луганского оккупанты дважды обстреливали опорные пункты Вооруженных Сил Украины из БМП.
"Всего в течение суток российско-оккупационные войска 13 раз открывали огонь в сторону наших позиций вблизи Авдеевки, Зайцево, Каменки, трижды - в районе Песков и Луганского, используя при этом гранатометы и стрелковое оружие. Несколько раз боевики вели стрельбу вслепую, осуществляя неудачные попытки выявить наши огневые точки, - отметил полковник Лысенко. - В восьми случаях, когда враг слишком наглел, украинским военнослужащим приходилось его жестко успокаивать огнем из гранатометов различных типов и стрелкового оружия".
Также Лысенко обнародовал полные данные по обстрелам и потерям на Донбасском фронте.
Напомним, что информационно-аналитический центр национальной безопасности Украины обнародовал карту самых горячих точек на Донбассе по состоянию на 00.00 4 ноября.
Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
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