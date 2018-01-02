- Ситуация в пунктах пропуска утром 2 января10:07
- Боевики "ДНР" разоблачают фейки ряженного российского гостя Прилепина08:44
- Пенсии неподконтрольному Донбассу: Не хотите платить – верните людям их отчисления08:36
- "Новый год не принес мира": стало известно о новых преступлениях террористов на Донбассе07:54
- Кремлевской пропаганде нанесен мощный удар: города Донбасса яркими факельными шествиями отметили День рождения Бандеры07:40
- "Под Вову Х. " - в соцсетях высмеяли новогодние "старания" принаряженного главаря "ДНР". ВИДЕО07:19
- Новости АТО: зафиксированы новые нарушения перемирия20:48
- Порошенко – жителям Крыма и ОРДЛО: «Разорившего наш дом грабителя прогоним и накажем»20:20
- Закон о праве голоса переселенцев могут принять уже весной16:33
- Пересмотр срока пребывания переселенцев на неподконтрольной территории15:30
"Новый год не принес мира": стало известно о новых преступлениях террористов на Донбассе
Российско-террористические войска совершили пять обстрелов позиций украинских военнослужащих в зоне проведения АТО на Донбассе 1 января. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр штаба АТО, передает obozrevatel.com.
"Первые сутки нового года не принесли мира на Донбасс. Российско-оккупационные группировки продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины, в частности, из вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями", - говорится в сводке.
Так, на луганском направлении боевики вели огонь из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов у Луганского.
"На донецком направлении самая враждебная огневая активность наблюдалась на Приазовье. Так, у Павлополя противник применил 120-ти и 82-мм минометы и пехотное вооружение. А из гранатометов различных видов и стрелкового оружия захватчики обстреливали наши опорные пункты неподалеку Водяного.
В районе Верхнеторецкого оккупанты выпустили в сторону укреплений украинских защитников более десяти мин калибра 82-мм и вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия", - добавили в штабе.
"Всего за минувшие сутки российско-террористические войска пять раз нарушили режим тишины. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен", - резюмировали в ВСУ.
Теги: Россия, Донбасс, Новый год, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление
- В штабе сообщили еще одну хорошую новость из зоны АТО
- “Российские оккупационные войска прибегают к грязным технологиям”, - штаб АТО в гневе из-за очередной провокации врага у Авдеевки
- За сутки боевики 22 раза обстреляли позиции сил АТО на Донбассе: террористы применили «Грады»
- Активность боевиков в зоне АТО уменьшилась: 8 обстрелов за день
- За сутки боевики 15 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе: один воин ВСУ ранен
- За сутки боевики 27 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе
- Ситуация в пунктах пропуска утром 2 января10:07
- Боевики "ДНР" разоблачают фейки ряженного российского гостя Прилепина08:44
- Пенсии неподконтрольному Донбассу: Не хотите платить – верните людям их отчисления08:36
- "Новый год не принес мира": стало известно о новых преступлениях террористов на Донбассе07:54
- Кремлевской пропаганде нанесен мощный удар: города Донбасса яркими факельными шествиями отметили День рождения Бандеры07:40
- "Под Вову Х. " - в соцсетях высмеяли новогодние "старания" принаряженного главаря "ДНР". ВИДЕО07:19
- Новости АТО: зафиксированы новые нарушения перемирия20:48
- Порошенко – жителям Крыма и ОРДЛО: «Разорившего наш дом грабителя прогоним и накажем»20:20
- Закон о праве голоса переселенцев могут принять уже весной16:33
- Пересмотр срока пребывания переселенцев на неподконтрольной территории15:30
- Ситуация в пунктах пропуска утром 2 января10:07
- В Калифорнии легализовали марихуану10:05
- Washington Post разрекламировала украинский борщ09:45
- В США разработали робокошку-сиделку09:30
- С 1 января в Туркменистане запрещены автомобили черного цвета09:17
- В полиции рассказали о диалоге с участниками факельных шествий 09:03
- Окружение Путина постоянно сидит в мокрых штанах – российский журналист08:52
- Боевики "ДНР" разоблачают фейки ряженного российского гостя Прилепина08:44
- Пенсии неподконтрольному Донбассу: Не хотите платить – верните людям их отчисления08:36
- Запад захватила волна популизма: Украине озвучили интересное предупреждение по поводу пути в Европу08:28
- Окружение Путина постоянно сидит в мокрых штанах – российский журналист08:52
- "Москва хочет держать нас в постоянном напряжении", - эксперт пояснил шантаж России с вариантом присоединения "Л/ДНР"08:20
- Небезпечні властивості сиру21:58
- Названа неожиданная причина постоянно «ледяных» ног20:35
- Глава Минздрава дала советы для тех, «кто вчера выпил лишнего»19:55
- Наслідки похмілля: поради косметологів18:33
- Советы для тех, кто привык питаться «на бегу»16:50
- Ученые сказали, к чему может привести недостаток сна14:35
- Отеки под глазами: быстрые способы устранить недостаток13:41
- Приметы, которые буквально затащат деньги в ваш кошелек11:45
- Освобожденный боец “Азова” рассказал, кого на самом деле Киев вытащил из плена “Л/ДНР”. ВИДЕО
- “Денег нет, но вы держитесь!” Счета ПриватБанка арестованы: что надо знать клиентам
- Ситуация на Донбассе может накалиться: названы причина и время
- Пересмотр срока пребывания переселенцев на неподконтрольной территории
- В Мариуполе переселенец сказочно украсил новогодний балкон. ВИДЕО
- Боевики "ДНР" угробили танки
- Народ в "ДНР" хочет покоя и довоенной жизни, но это неправильное желание – Ходаковский
- Жебривский считает, что с Донетчиной поступили несправедливо
- Потери колоссальные: у террористов "ДНР/ЛНР" много убитых – появились данные, которые тщательно скрывали боевики
- Опустошен и заброшен: Сеть поразило свежее фото из оккупированного россиянами Донецка