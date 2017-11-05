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11 тысяч человек и максимальная безопасность: как охраняли матч в Мариуполе
Сегодняшняя игра между ФК "Шахтер" и ФК "Мариуполь", которая проходила в Мариуполе и завершилась победой "горняков", прошла без нарушений общественного порядка. Чтобы и игроки, и посетители долгожданного матча были в безопасности, полиция приняла усиленные превентивные меры.
В понедельник состоялось координационное совещание по вопросам обеспечения безопасности болельщиков и игроков во время игры. Представители всех задействованных служб и ведомств, фан-клуб и руководство мариупольского футбольного клуба обсудили механизм взаимодействия между собой, чтобы не допустить каких-либо нарушений правопорядка на стадионе и окружающей территории.
На улицы 700-тысячного Мариуполя вышла максимальное количество пеших и автопатрулей, групп реагирования патрульной полиции, экипажей патрульных.
Усиление произошло и на въездах-выездах в город. К мерам привлечено полицейских из других областей Украины, спецназовцев, взрывотехников, кинологов и военнослужащих Нацгвардии Украины.
Со вчерашнего дня стадион "Ильичевец" находился под охраной полиции. Несколько раз поле и трибуны обследовали взрывотехники и кинологи с собаками-детекторами оружия и взрывчатки.
На протяжении всего матча, который собрал более 11 тысяч болельщиков, периметр вокруг места проведения игры патрулировали пешие и автомобильные наряды полиции.
За правопорядком внутри стадиона правоохранители следили в режиме онлайн-трансляции с помощью около десятка видеокамер, направления подключенных к Единому аналитическому сервисному центру полиции, сообщает сайт правоохранителей Донетчины.
Напомним, что полицейские Донетчины сегодня не только охраняли матч "Шахтера", но и осуществляли мечты.
Теги: Донбасс, спорт, футбол, безопасность, Мариуполь, полиция
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