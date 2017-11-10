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Организатору информаторской сети "ДНР" вынесли приговор

10.11.2017 16:42
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Организатору информаторской сети "ДНР" вынесли приговор

По материалам Службы безопасности Украины Приморский районный суд Одессы приговорил к четырем годам и пяти месяцам лишения свободы организатора информаторской сети террористической организации "ДНР".

В конце 2015 года сотрудники спецслужбы установили, что четверо информаторов по заданию кураторов из так называемой "ДНР" собирали в разных городах Украины и передавали террористам данные о силах антитеррористической операции.

Злоумышленники, в частности, сообщали кураторам  позывные, радиочастоты, места дислокации, данные о количестве личного состава, вооружения и бронетехники и позиции украинских военных.

Оперативники СБУ задержали организатора сети при пересечении линии разграничения (он следовал для получения информации от агентов).

Решением суда организатор признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-центр СБУ.



Теги: Донбасс, СБУ, ДНР, информатор
 
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